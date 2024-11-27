Libya üretimde zirveyi zorluyor! 11 yılın en yüksek seviyesinde...

Bugün Libya'da ham petrol üretimi 1 milyon 380 bin 470 varile, gaz üretimi ise 198 bin 190 varile ulaştı. Söz konusu rakamların son 11 yılın en yüksek petrol ve gaz üretimi olduğu aktarıldı.

2027 başında petrol ve gaz üretimini 2 milyon varile yükselmesinin hedeflendiği Libya, OPEC verilerine göre, 50 milyar varil petrol ile Afrika'nın en çok petrol rezervine sahip ülkesi konumunda ancak bölünmüşlük ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle çeşitli dönemlerde petrol sahaları kapanıyor ve üretimde aksaklıklar yaşanıyor.