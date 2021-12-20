Libya’dan ikinci yolcu gemisi İzmir’e geldi

Libya’dan 25 yıl aranın ardından yeniden başlatılan yolcu gemisi seferleri kapsamında ikinci yolcu gemisi de İzmir’e geldi.

Karanfil Group, Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla başlatılan sefer kapsamında gelen "Kevalay Queen" adlı gemide 200 yolcuyu yer aldı. Kente gelen yolcuların İzmir ve çevre illerde ticareti canlandırması, turistik ve ticari ziyaretlerde bulunması bekleniyor.

Bir hafta sürecek ziyaretler sonrası gemi pazar akşamı Libya’ya dönecek. Dönüş seferine Türkiye'den 40 iş insanının da katılacağı ifade edildi. Ay başında başlayan seferlere ilginin yüksek olduğu belirtildi.

İlk gemi Türkiye'den 3 milyon dolarlık yükle döndü

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi ve Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) Başkanı Murtaza Karanfil, gemi seferlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Libya'dan İzmir'e ikinci yolculuğun da herhangi bir aksilik yaşanmadan gerçekleştirildiğini söyledi.

İlk geminin tekstil, gıda, tıbbi cihaz, yedek parça, iş makinesi, mobilya, elektrik-elektronik alet ve mutfak eşyalarından oluşan 3 milyon dolarlık yükle Türkiye'den ayrıldığını dile getiren Karanfil, şunları kaydetti: "Henüz ilk seferimizde Türkiye'nin ihracatına 3 milyon dolarlık katkı sunduk. Bu rakamın giderek artacağını düşünüyoruz. Şu anda kış aylarındayız ama iki seferde Libya'dan 350'ye yakın yolcu getirdik. Bu sayının baharla birlikte artışa geçeceğini ve yazın zirve yapacağını düşünüyoruz. Şimdiden gelecek aylardaki seferler için talepler var. Yaza doğru haftalık sefer sayımızı ve destinasyonlarımızı artırmayı planlıyoruz."

"Esnaf ve tüccar için önemli"

İzmir'i turizm markası haline getirmek amacıyla kurulan gönüllüler grubu Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, ise seferlere ilişkin şunları söyledi: “25 yıl aradan sonra yeniden başlayan seferlerin kıymeti bilinmesi gerekiyor. Gemi seferleriyle ilgili başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ticaret ve sanayi odalarına, esnaf birliğine ve kentin tüm kurumlarına önemli görevler düşüyor. Gemi ile gelen ziyaretçiler sıradan turistler değil. Yüksek bütçeleri ile İzmir’e alım yapmaya gelen misafirlerin irili ufaklı tüm işletmelere, esnafa çok büyük faydası olacak. Misafirleri karşılayıp, sorunsuz alışverişlerini yapmalarına rehberlik edilmeli."