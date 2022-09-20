Libya'nın konut geliştiricileri Türkiye'ye geliyor

Urbanexpo Forum, Libya İskan ve İmar Bakanı Müh. Abubaker Ghawi, Libya Ticaret Odaları Genel Birliği Başkanı Mohamed Raed'in katılımıyla 3-4 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında Libya'nın milyar dolarlık konut geliştiricileri, Türk inşaat malzemesi üreticileri ve İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ile de buluşacak. INDER Başkanı Nazmi Durbakayım'ın konuşma yapacağı 'Urbanexpo Forum'da, Gayrimenkul Uluslararası Tanıtma Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal da sektör finansmanı üzerine sunum gerçekleştirecek.

Libya hükümetinin altyapı ve kamu hizmetlerinin geliştirilmesine özel sektörün katılımını teşvik eden, 'Urbanexpo Forum'un stratejik ortağı olan LIDCO (Libya Kalkınma ve Yatırım Holdingi) gibi Libya'nın en büyük kamu kurumları ve üst düzey altyapı - üstyapı geliştirme firmalarının yanı sıra Libya Mimarlar ve Mühendisler Odası, Trablus Belediye Başkanı ve ülkenin önde gelen firmalarının başkanları da etkinliğe bizzat katılacak.

Gelen şirketlerin portföyü 30 milyar doların üzerinde

ADD International Group ve Türk firması ICF Fuarcılık işbirliği ile düzenlenen etkinlikte, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin artırılması ve imzalanan altyapı-üstyapı projelerinin artırılması hedefleniyor. 30 milyar doları aşkın sermayeyi temsil eden 200'den fazla Libyalı üst düzey iş insanının organizasyonla ilgili olarak İstanbul'a geleceğini kaydeden ADD International Group CEO'su Mimar Ghaleb Gheblawi, organizasyonla ilgili olarak şunları söyledi: “İlk kez altyapı işlerinin yanı sıra üst yapı işlerine de öncelik verildi. Bu organizasyon, Türk konut sektöründe oluşan know-how'ın ihraç edilmesi açısından da çok önemli fırsatlar sunuyor. İki ülke arasındaki iş birliğinin gerçekleşmesi, iş anlaşmalarının kesintiye uğramadan devam etmesi, Libya'nın sürdürülebilir kalkınma politikasını yeniden kazanması açısından da son derece önemli. Türk iş adamları, gittikleri her yeri canlandıran ve kazan-kazan anlayışına sahip bir iş kültürüne sahip. Libya topraklarında da durum böyle. Buradaki ihtiyacı ve fırsatları görmezden gelemeyiz. İş dünyası olarak, karşılıklı stratejik ve doğru adımlar atılırsa Libya'nın çok daha gelişeceğine ve ilerleyeceğine inancımız tamdır."

Etkinliğin 110 milyar dolarlık GSMH'ya sahip Libya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin daha da gelişmesine ve dostluğun pekiştirilmesine katkı sağlayacağını belirten Gheblawi, Libya coğrafyasının ihtiyaç duyduğu yatırımların yüz yüze (B2B) görüşmelerle gerçekleştirilmesini umduklarını aktardı.