Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferleri başlıyor

Libya’nın Misrata kenti ile İzmir arasında yapılması planlanan gemi seferlerine ilişkin hazırlıklarda sona gelindi. Yük ve yolcu taşımacılığının yanı sıra araçla da seyahat edilebilecek seferlerden ilkinin bu ayın sonunda yapılması bekleniyor.

Libya’daki son durum ile Türkiye-Libya arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin, marttan bu yana daha da geliştiğine dikkat çekti.

Libya ile ticaret hacminde ciddi bir artış görüldüğünü belirten Karanfil, “İhracatımız yüzde 65 seviyelerine yükseldi. Yedinci ayın sonu itibarıyla 1,3 milyar dolara geldi. Bu da yıl sonunu 2 milyar doların üstünde bir rakamla kapatacağımız anlamına geliyor. Bu ihracatı özel sektörle yaptık. Bu demek oluyor ki Ulusal Birlik Hükümeti seçildiğinden beri Libya'da bir umut filizlenmeye başladı." dedi.

"Tahminimize göre bu ay sonunda ilk seferler başlayacak"

Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında yakında gemi seferlerinin başlayacağını ve bunun için gerekli hazırlıkların tamamlanmakta olduğunu bildiren Karanfil, projenin Türkiye'den Karanfil Grup ile Misrata'dan Kavelay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla hayata geçirildiğini aktardı. “Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakat Muhtırası ile denizden komşu olduk” diyen Karanfil, 40 yıldır yapılmayan gemi seferlerini tekrar canlandırıp başlatacaklarını vurguladı.

Karanfil, 2 gün sürecek gemi seferleri hakkında şu bilgileri paylaştı: "Şu an ilk etapta iki yolcu gemisiyle bu seferleri başlatacağız. Tahminimize göre bu ay sonunda ilk seferler başlayacak. Gemilerin her biri 400 yataklı. Biri 1200, diğeri 700 yolcu kapasiteli. Yük ve yolcu taşımacılığının yanı sıra araçla da seyahat edilebilecek. Gemilerin ortalama 500 araç kapasitesi var. İzmir gibi nadide güzel bir kentimizin ekonomi ve turizmini canlandıracak bir program düşünmekteyiz. İlk etapta İzmir olarak planladık ancak ileri aşamada gemi ve sefer sayılarında çeşitliliğe gitmeyi planlıyoruz."