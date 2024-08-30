Libya'nın 'mucbir sebep' ilanı 120 milyon dolar zarara yol açtı

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümet, Merkez Bankası'nın yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 26 Ağustos'ta tüm petrol sahaları, limanlar ve kurumlarda 'mücbir sebep' ilan ettiğini; üretimin ve ihracatın durdurulması kararı aldığını bildirmişti.

Merkez Bankası'nda sular durulmuyor

Libya Merkez Bankası, 18 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri Müdürü Musab Muslim'in kaçırılması nedeniyle tüm işlemlerini askıya aldığını açıklamıştı. Libya Başkanlık Konseyi, 18 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, Libya Merkez Bankası'na yeni başkan seçilmesi ve yeni yönetim kurulu oluşturulmasına ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına oy birliğiyle karar verildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, kararın ülkede mali ve ekonomik istikrarın sağlanması, Merkez Bankası'nın görevlerini verimli ve etkili bir şekilde yerine getirmesi ve finansal hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için alındığına işaret edilmişti.

Temsilciler Meclisi ise 19 Ağustos'ta Libya Başkanlık Konseyinin aldığı kararı reddettiğini açıklamıştı. Libya Merkez Bankası Başkanlığı'nı 2011'den bu yana Sıddık el-Kebir yürütüyordu.