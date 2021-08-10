Libya'ya ihracat 7 ayda 1,3 milyar doları aştı

Türkiye'nin Libya'ya ihracatı ocak-temmuz döneminde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 1 milyar 325 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl yaz aylarında başlayan ihracat artışı 2021 ile birlikte devam ederken, temmuzda Libya'ya yönelik ihracat geçen yılın aynı ayına göre kısmen düşüşle 131 milyon dolar oldu.



Ancak ilk 7 ay baz alındığında Türkiye'nin Libya'ya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58'lik artışla 1 milyar 325 milyon dolara yükseldi. Türkiye'nin Libya'ya yönelik ihracat artışında siyasi ilişkilerin çok önemli bir yerinin olduğunu vurgulayan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, şu değerlendirmelerde bulundu:



“Türkiye, Libya'nın ve Libya halkının her zaman yanında olmuştur. Bugüne kadar her türlü desteği bu ülkeden esirgemeyen Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan resmi Libya hükümetinin çağrısı ile bu ülkede bulunmaktadır. Bu çağrıyı tüm BM ülkelerine yapan Libya'ya sadece Türkiye cevap vermiştir. Milli Mutabakat Hükümeti'ne verilen askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteğinin olumlu sonuçları da net bir şekilde ortadadır.”

Karanfil, askeri ve siyasi yakınlığın ekonomik ilişkileri de olumlu etkilediğini kaydederek, Türkiye'nin bu süreçte Libya'yı ve Libya halkını yalnız bırakmaması gerektiğini söyledi.

Dibeybe'nin ziyareti ihracatın ve ticaretin artmasına katkı sunacak

Murtaza Karanfil, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve beraberindeki heyetin geçen hafta Türkiye'ye gelerek ziyaretlerde bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini hatırlattı.



Heyetler arası görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da hazır bulunduğunu kaydeden Karanfil, “Bu çok önemli ziyaret yeni iş birliklerinin kapısını artıracak ve ihracatı artıracak. İki ülke arasındaki ticaretin daha da canlanmasına katkı sunacak. Hem siyasi hem ekonomik anlamda ülkeler arası ilişkilerin geleceğinden çok umutluyuz” dedi.



Karanfil, Libya'nın 2011'den bu yana hem Avrupa hem de Körfez ülkelerinden bazıları ile iş birliği yaptığını, bunlardan hiçbirisinden fayda görmediğini, Libya'nın bu konudaki rol modelinin Türkiye olması gerektiğini anlattı.



Libya'nın sadece tek başına değil Afrika'ya açılan bir kapı olması münasebetiyle Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Karanfil, Türkiye'nin bu potansiyeli iyi değerlendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Karanfil, Libya'yı seçime taşıyacak geçici hükümetin batı ve diğer dünya ülkeleri tarafından yeterince desteklenmediğini, bu konuda Libya halkı için tüm dünya ülkelerinin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.