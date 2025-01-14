Likidite fazlası 1 trilyon TL'ye dayanarak tarihi zirveye yükseldi

Merkez Bankası'nın verilerine göre, gecelik faizler politika faizinin altında seyrederken, sistemdeki likidite fazlasında yeni rekor kaydedildi.

13 Ocak itibariyle net fonlama eksi 963,2 milyar TL ile negatif bölgedeki seyrine devam etti. Böylelikle tarihi rekor seviye görüldü. Net fonlamanın negatif tarafta olması sistemde likidite fazlası olduğuna işaret ediyor.

Gecelik faiz yüzde 46,49

Gecelik faizlerde yılbaşından bu yana politika faizinin altındaki seyrin de devam ettiği izlendi. 13 Ocak itibariyle gecelik faiz yüzde 46,49 olarak kaydedildi.

TCMB'nin altın karşılığı TL swap ihalelerinde 512 milyon dolar işlem geçerken, döviz karşılığı ters swap ihalesinde 1,5 milyar dolar işlem geçti. Toplam ters swap stoku 8,12 milyar dolar düzeyine yükseldi.