Liman ücretlerine revizyon! İhracat endişesi Trump'ı harekete geçirdi

Donald Trump yönetimi, ABD'nin ihracatına yönelik olumsuz etkileri hafifletmek amacıyla Çin yapımı gemilere uygulanması planlanan yüksek liman ücretlerini yeniden gözden geçiriyor. Wall Street Journal’a konuşan konuya yakın kaynaklara göre, yeni taslak plan, özellikle gemi kapasitesine göre ücretlendirme yapılmasını ve daha küçük gemiler için daha düşük ücretler uygulanmasını içeriyor.

Yapılan değişikliklerle, Los Angeles, New York, Savannah (Georgia) ve Oakland (Kaliforniya) gibi büyük limanlara gelen küçük hacimli gemilerin daha düşük liman ücreti ödemesi sağlanacak. Ayrıca, soya fasulyesi ve kereste gibi tarımsal ihracat ürünleri taşıyan gemiler için de ücretlerin hafifletilmesi gündemde.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Şubat ayında açıklanan orijinal plan kapsamında, Çin yapımı gemilerden her liman uğrağı başına 500 bin ila 1,5 milyon dolar arasında ücret alınmasını öngörüyordu. Ancak nakliye şirketleri ve ticaret grupları, bu ücretlerin Amerikalı tüketiciler için daha yüksek maliyetlere yol açabileceği, ABD tarım ihracatını sekteye uğratacağı ve liman işçilerinin istihdamını riske atacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Konteyner taşımacılığı yapan şirketler, söz konusu ücretlerin uygulanması halinde ABD limanlarına olan seferlerini yüzde 50 oranında azaltacaklarını duyurmuştu. Tipik bir Asya-ABD seferinde ortalama dört ABD limanına uğranıyor.

USTR yetkilisi Jamieson Greer, Salı günü Senato Finans Komitesi’nde yaptığı açıklamada, planın kamuoyundan gelen tepkiler doğrultusunda revize edildiğini belirtti. Greer, “Başkan'ın, emtia ihracatımızı etkilemeden doğru zaman ve doğru teşviklere sahip olduğumuzdan emin olmak için çok dikkatli bir şekilde bakacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.