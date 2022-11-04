Limanı tamamlayan yanına RES endüstri bölgesi kursun

Mehmet KAYA/ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzun süredir gündemde olan İzmir Çandarlı Limanı’nın tamamlanması için yeni bir yatırım modeli önerdi. Rüzgar santrali ve ekipmanları üreticilerine yönelik öneri, ‘Çandarlı bölgesinde liman ve endüstri bölgesinin birlikte oluşturulmasını’ kapsıyor. Bakan Varank, İzmir’de 1-2 Kasım tarihlerinde yapılan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nin öncesinde rüzgar enerjisi yatırımcılarıyla yaptığı istişare toplantısında, İzmir’in ekipman yatırımını da artıracak bir öneriyi başlık olarak sunduğunu söyleyerek, özel sektörü bu önerileri değerlendirmeye çağırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır da, “Birinin alıp bunu sürüklemesi gerekiyor ve ‘evet burayı biz endüstri bölgesi olarak işletmeye hazırız, buraya yatırımları çekebiliriz. Bu liman yatırımlarına girişebiliriz ya da yatırıma ortak olabiliriz’ demesi lazım” diye konuştu.

Öneri: Liman + endüstri bölgesi

Önerinin detayını ise kongre kapsamındaki bir oturumda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır açıkladı. Kacır, İzmir’in hali hazırda önemli bir rüzgar santrali ekipman üretim kapasitesine ulaştığını, yaptıkları bir hesaplama ile Çandarlı bölgesinde kurulacak bir limanın kapasitesinin yüzde 25’inin tek başına bu sektör tarafından doldurulabileceğini belirtti. Bakan Yardımcısı Kacır, Çandarlı limanının yatırım tutarının yüksek olduğunu, bu nedenle ekonomik yönden sürdürülebilirliğinin önem taşıdığını hatırlattı. Bu aşamada, kamunun yerine özel sektörün yatırımcı olmasını daha avantajlı gördüklerini belirten Kacır, limanın yanısıra arazi olarak hemen arkasındaki 1,5 milyon metrekarelik alanın sanayi yatırımlarına ayrılmasıyla ortaya çıkacak değerin bu limana yatırım yapmayı cazip kılacağını kaydetti.

Fatih Kacır, bu alanın endüstri bölgesi olarak sanayiye açılabileceğini ya da münhasıran rüzgar santrali ve donanımları imalatçılarına yönelik endüstri bölgesi ilan edilebileceğini kaydederek, bu alternatiflerin teknik olarak çalışıldığını açıkladı. Kacır, “Bu oluşursa (endüstri bölgesi) o zaman bu arazinin değeri, yapılabilecek altyapı yatırımları ve liman yatırımları mukayese edildiğinde ciddi bir avantaj doğurabilir” dedi. Endüstri bölgesi yönetici şirketin, aynı zamanda liman yatırımcısı olabileceğini belirten Kacır, Çandarlı limanının hızla yapılmasına yönelik en iyi alternatifin bu olduğunu savundu.

Sanayi yatırımları için arazi “Limana yatırım yapmak cesaret istiyor, biri gelsin bunu yapsın dediğinizde ise daha büyük cesaret istiyor” diyen Fatih Kacır, kamulaştırma ve ileride olacak genişlemelerle birlikte 2,5 milyon metrekarelik bir endüstri bölgesinin üçte ikisinin doğrudan yatırımlara ayrılarak sanayi yatırımlarına verilmesiyle yatırım açısından ‘cesaret gerektirmeyebileceğini’ söyledi.

Çandarlı limanına yönelik sürecin hızlanmasını istediklerini kaydeden Fatih Kacır, ekipman üreticilerinin kabiliyetlerinin daha da artmasını hedefl ediklerini vurguladı. Kacır, “Üreticiler ile konuştuğumuzda lojistiğin önemli bir kısıt olarak kapıya dayandığını görüyoruz. ‘Evet üretiyoruz ama limana götüremiyoruz, limanda yer bulamıyoruz, dünyaya taşıyamıyorum’ diyor. Bunun ortadan kalkması lazım. Burası da otoyol bağlantısına bir buçuk kilometre mesafede, avantajlı ve coğrafi olarak da tabii bir alan. Dolayısıyla dün Bakanımız size bir telkinde bulundu. ‘Gelin insiyatif alın bu işi hızlandırın’ dedi. Top sizde…” diye konuştu.

Liman RES imalatçıları için avantajlar sağlıyor

Fatih Kacır, yaptıkları çalışmada, rüzgar santrali ve ekipmanları üreticileri açısından liman ve endüstri bölgesine yatırım potansiyeli gördüklerini kaydederek, rüzgar enerji santrali ve ekipmanları imalatçılarının bu limanla taşıma avantajına sahip hale geleceklerini vurguladı. İzmir’de oluşan rüzgar santrali sanayiinin tek başına Çandarlı’da kurulacak bir limanı kapasitesinin yüzde 25’ine kadar talep oluşturabileceğini belirten Kacır, bu nedenle sektör mensuplarının liman ve endüstri bölgesi kurulması formülünü üstlenebileceğini belirtti. Fatih Kacır, “Birinin alıp bunu sürüklemesi gerekiyor ve ‘evet burayı biz endüstri bölgesi olarak işletmeye hazırız, buraya yatırımları çekebiliriz. Bu liman yatırımlarına girişebiliriz ya da yatırıma ortak olabiliriz’ demesi lazım. TÜREB (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği) güçlü bir birlik ve böyle bir instiyatif alırsa biz de Bakanlık olarak (olumlu karşılarız)…” dedi. Endüstri bölgelerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulduğunu hatırlatan Fatih Kacır, başarılı bölge örneklerinin görülmeye başlandığını, önerideki gibi bir bölge ve limanın yabancı doğrudan yatırımcılar için de cazip olabileceğini, hali hazırda bazı temaslar bulunduğunu da söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ayrıntılarını vermeden Kongrenin açılış konuşmasında, rüzgar santrali ve donanımı üreten firmaları, ebat olarak çok daha büyük olan off -shore santraller ve ekipmanlarını üretmek için yatırım yapmaya ve yerli bir marka oluşturmaya çağırmıştı. Varank, rüzgar santrali üreticilerinin pazara yakın liman çıkışı olan yerleri yatırım için tercih ettiğini belirterek İzmir’in bu nitelikleri taşıdığını belirtmişti.