Limanlarda güçlü talep var doluluk yüzde 110’un üstünde

GYH'nin IFRIC 12 etkisi hariç toplam konsolide gelirleri 2023'ün ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 38 artarak 4,6 milyar TL'den 6,4 milyar TL'ye ulaştı. Holding'in konsolide FAVÖK'ü de 2023'ün ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58 artarak 2,6 milyar TL seviyesine ulaştı. Grubun yılın ilk 9 ayında elde ettiği 530,2 milyon TL'lik konsolide net kar rakamının içerisinde 755,4 milyon TL'si amortisman gideri ve 68,1 milyon TL'si kur farkı gideri olmak üzere toplamda 823,5 milyon TL'lik nakit çıkışı gerektirmeyen giderler yer aldı.

Grubun net faiz gideri de 2022'nin ilk 9 ayındaki 347,8 milyon TL seviyesinden, 2023'de 501,9 milyon TL seviyesine yükseldi. Bu yükselişte en önemli etkenler LIBOR artışı ve TL'nin yabancı para birimleri karşısında değer kaybı oldu.

Yolcu sayısının 40 milyonu aşması bekleniyor

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Kutman, zorlayıcı makroekonomik koşullara rağmen yılın ilk dokuz ayında başarılı bir performans sergilediklerini belirterek, Cumhuriyet'in 100. yılında, 100 yıllık mirası yaşatma sorumluluklarına dikkati çekti.

Kutman, üçüncü çeyrek boyunca kruvaziyer turizmine olan güçlü talep sürerken, rezervasyonların 2019 seviyelerinin önemli ölçüde üzerinde seyretmeye devam ettiğini aktararak şöyle devam etti: “Kruvaziyer turizmine olan güçlü talep 3'üncü çeyrekte de güç kazamaya devam etti, gemilerin doluluk oranları 2. çeyrekte yüzde 95-109 bandında iken, 3'üncü çeyrekte yüzde 110-115 bandına yükseldi. GPH özelinde baktığımızda, limanlarımıza gelen gemilerin ortalama doluluk oranı ağustosta yüzde 115 olarak gerçekleşti.

2024'e ilişkin talep de hızla artmaya devam ediyor. Limanlarımıza Nisan 2023-Mart 2024 dönemi için 11,8 milyonun üzerinde yolcunun gelmesini bekliyoruz. Cruise Industry News'e göre, 2027'nin sonuna kadar kruvaziyer sektöründeki yolcu kapasitesinin, salgın öncesi seviyelerden yüzde 45 büyüme oranıyla 40 milyonun üzerine çıkması öngörülüyor."

Tahvilde en düşük borçlanma

Global Ports Holding'in 330 milyon dolar tutarında, yüzde 7,87 sabit kupon faizli tahvil ihracı gerçekleştirdiğini hatırlatan Kutman, "Tahvil ihracı, Türkiye'de doğan bir şirketin son dönemlerdeki en düşük faizli ve uzun vadeli borçlanma işlemlerinden oldu. Kaynağın büyük bir kısmı Sixth Street ile olan teminatlı kredi borçlanmasının vadesinden yaklaşık 3 yıl önce erken kapatılmasında kullanıldı. Kalan kısmı ise özellikle Karayipler bölgesindeki liman portföyünün genişletilmesi yatırımlarının finansmanında kullanılacak" dedi.