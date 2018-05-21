Limanlarda yeni dönem

21 Mayıs 2018

Limanlara gelen gemilere ait bildirimlerin tek bir sistem üzerinden elektronik yapılmasına imkan sağlayacak "Liman Tek Pencere Sistemi Protokolü"nde imzalar atıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, söz konusu sistemin bakanlığın hedeflerine hizmet ettiğini söyledi.

Tüfenkci, ithalat ve ihracatın önemli kısmının deniz yoluyla gerçekleştirildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Son dönemlerde AK Parti hükümetleriyle limanlarımız çok gelişti, rekabete açık hale geldi ve uluslararası rekabette öne çıkmaya başladı. Bu tip uygulamalarla da bu rekabeti bir adım daha öne taşımak istiyoruz. Ticaret hacminin yüksek olduğu gelişmiş dünya limanlarında işlemler elektronik ortamda yürütülmekte. Taraflar arasındaki bilgi alışverişleri elektronik ortamda yapılmakta. Türkiye'de bazı işlemler elektronik ortama aktarıldı ancak bu sistem tek bir noktadan başvurarak, bütün ilgili bakanlık ve kuruluşlarımızın aynı veri tabanı üzerinden işlem yapmasını, işlemlerin hızlandırılmasını sağlayacak."

Konteyner takip sistemini de kısa süre önce uygulamaya geçirdiklerini anımsatan Tüfenkci, bu sistemle özellikle limanlardaki konteynerlerin takibi noktasında ciddi bir adım atıldığını aktardı.

Tüfenkci, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için daha çok çaba sarfetmek gerektiğini belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde, Türkiye'nin içinde bulunduğu konumu da dikkate alarak, daha fazla çalışmalıyız ve daha çok üretmeliyiz. İnsanların işlerini kolaylaştırmalıyız ve istihdamın üretme potansiyelini ortaya çıkarmalıyız. İnşallah bu sistemlerin hayata geçmesiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 500 milyar dolarlık ihracat hedefini de en kısa zamanda hep birlikte yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA