Limon ihracatının izne bağlanması kararı çiftçiyi endişelendiriyor

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, limon ihracatının izne bağlanması ile ilgili çiftçilerin beklenti ve sorunlarını dile getirdi. Çukurova’nın tarımsal kimliğinin ayrılmaz bir parçası olan narenciyenin Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini belirten Doğan, "Türkiye narenciye üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını karşılayan Adana’da ilk narenciye hasadı limondan başlar. Turunçgil kesim ve ihraç tarihini belirleme komisyonu henüz tarih açıklamadı ancak depolarda ürün bulunmadığı için Ağustos’un ilk haftasından itibaren Mayer cinsi limon iç piyasaya girdi" dedi.

"Hem iç piyasa hem de ihracat için yeterli"

Mayer limon iç piyasada değerlendirilirken, Enterdonat cinsi limonun ise tamamen ihracata yönelik bir ürün olduğuna vurgu yapan Doğan, "Resmî Gazete’de yayımlanan karar kapsamında limon ihracatının izne bağlanması, ihracat pazarlarımızın sürdürülebilirliği açısından riskler barındırmaktadır. Bu yıl Adana genelinde limonda 381 bin ton rekolte bekleniyor. Bu miktar hem iç piyasa hem de ihracat için yeterli" diye konuştu.

"Üreticilerimizin elini zayıflatacak"

22-25 Şubat tarihlerinde meydana gelen kuvvetli don olayı çiftçilerin ürünlerinde önemli verim kaybına neden olduğunun altını çizen Doğan, "Soğan, patates, karpuz, domates, biber ve diğer birçok üründe üretici beklediği karşılığı bulamadı. Bu süreçte herhangi bir destek sağlanmadı. Limon üretiminde kısıtlamaya gidilmesi üreticilerimizin elini daha da zayıflatacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan, ihracat pazarlarının sürekliliğinin önemine de değinerek, "Eğer bu kısıtlamalar devam ederse uluslararası pazarlarda kayıplar yaşanabilir. Gelecek yıllarda yeniden pazar bulmak oldukça güç hale gelecektir. Bu nedenle Tarım Bakanlığımızın ihracatın önünde engel oluşturan uygulamalardan vazgeçmesini bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.