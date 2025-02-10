Limon ihracatta pestisite takıldı! 55 ton ürün imha edildi
Hatay’da ihraç edilmek üzere hazırlanan 55 ton limonun yüksek pestisit içerdiği tespit edilince ürünlerin tamamı imha edildi.
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Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ihraç edilmek üzere hazırlanan 55 ton limondan alınan numunede Türkiye’de kullanımı yasak olan pestisit tespit etti.
Söz konusu tonlarca limon güvenlik önlemi alınarak, katı atık depolama tesisinde imha edildi.
Ekipler, güvenilir olmayan gıdanın piyasaya arzına, ihracatına ve ithalatına asla izin verilmeyeceğini belirtti.