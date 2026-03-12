Limon ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Limon ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı geçici süreyle düşürüldü. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla birlikte limonda tüketici talebinin uygun fiyatlarla karşılanabilmesi amacıyla ithalatta uygulanan gümrük vergisi 31 Temmuz’a kadar yüzde 10 olarak yeniden düzenlendi. Düzenlemede üretim miktarı, arz ve talep dengesi, fiyat hareketleri ile dış ticaret verileri dikkate alındı.

Ticaret Bakanlığı da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması, piyasaların doğru yönlendirilmesi ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla ticaret politikası araçlarının etkin şekilde kullanıldığı belirtildi. Ayrıca üretici ve tüketici refahının birlikte gözetildiği vurgulandı.

1 Ağustos sonrası vergiler normale dönecek

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, limonda tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesini teminen, anılan üründe üretim, arz-talep dengesi, fiyat hareketleri ve dış ticaret verileri dikkate alınarak, ithalatta uygulanan gümrük vergisi 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak şekilde yüzde 10 olarak yeniden düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, yerli üreticinin korunmasını teminen, limonun hasat dönemi gözetilerek 1 Ağustos itibarıyla yapılacak ithalatta uluslararası taahhütlerimizin en üst seviyesi olan yüzde 54 oranındaki gümrük vergisi uygulanmaya devam edecektir. Bakanlığımız, gıda ürünlerinde arz-güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesini teminen, iç ve dış piyasaları yakından takip etmeye, üretici ve tüketiciyi birlikte koruyacak şekilde gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir."