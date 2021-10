Limon toptancısı 16 firmaya soruşturmada karar

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, basında yer alan haberler doğrultusunda, limonun toptan satışında ortaya çıkan fiyat artışlarının incelenmesi amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunca dün dosyanın müzakeresi sonucunda, Ahmet Doğan, Akbaşlar Tarım Ürünleri Gıda Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Balcı Tar. Ürn. Seb. Mey. Kom. İnş. Emlk. ve Taşm. Tic. Ltd. Şti., Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş., Eren Tarım Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti., Gülerler Komisyonculuk İmalat Seb. Mey. Saraltma Pak. Tic. ve San. Ltd. Şti., Harun Ahmetoğlu, Has Egeli Nar. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kara Yaş Sebze Meyve İth. İhr. Ltd. Şti., Limoncular Sebze Meyve Komisyon Evi Şehmuz Özgün, Öz-Ka Tarım Ürünleri İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti., Sezai Ahmet Hallaç – Meysen Eksport, Sopalı Narenciye ve Organik Tarım Ürn. Paz. Nakl. Tic. Ltd. Şti., Topal Gıda Murat Topal, Topal Narenciye Plastik Gıda Tarım Hayv. İnş. Pet. Tur. Taş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Uçak Kardeşler Gıda Seracılık Uluslararası Nakliye Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4. ve/veya 6. maddesini ihlal ettiklerine yönelik bilgi, belge ve bulgu bulunmadığından adı geçen teşebbüslere aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oy birliği ile karar verildi.