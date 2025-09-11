Limon ve elma ihracatına bakanlık onayı şartı

Ticaret Bakanlığı, limon ve elmanın ihracı kayda bağlı mallar listesine dahil edildiğini açıkladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre, ihracı kayda bağlı mallar listesine limon ve elma da eklendi. Bu ürünlerin ihracatı için ilgili mercilerden izin alınması gerekecek.

Bakanlık açıklamasında, izinlerin ürünün türü, ihraç edileceği ülke ve ticari koşullara göre farklılık gösterebileceği belirtildi.