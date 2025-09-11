Limon ve elma ihracatına bakanlık onayı şartı
Ticaret Bakanlığı, limon ve elmanın ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendiğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre bu iki ürünün ihracı için artık bakanlık onayı gerekecek. İhracat izinlerinin ürünün türü, gönderileceği ülke ve ticari koşullara göre değişebileceği belirtildi.
Ticaret Bakanlığı, limon ve elmanın ihracı kayda bağlı mallar listesine dahil edildiğini açıkladı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre, ihracı kayda bağlı mallar listesine limon ve elma da eklendi. Bu ürünlerin ihracatı için ilgili mercilerden izin alınması gerekecek.
Bakanlık açıklamasında, izinlerin ürünün türü, ihraç edileceği ülke ve ticari koşullara göre farklılık gösterebileceği belirtildi.
