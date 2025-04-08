Limondaki ihracat yasağı ertelendi

Ticaret Bakanlığı, son dönemde yaşanan don vakaları olaylarının ardından yurt içi arz ve talep dengesinin korunması için limon ihracatını 8 Nisan'dan itibaren durdurma kararı almıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak alınan yasak kararı ertelendi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin ve Adana Milletvekilleri, Mersin ve Adana ilçe Ticaret ve Sanayi Odaları, Ziraat Odaları ile Üretici Birliği temsilcileri, hazırladıkları ortak metni sunmak üzere Ankara’da Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve bürokratlarıyla bir araya geldi.

Yasak 15 Mayıs'a ertelendi

Yapılan görüşmeler sonunda talepler karşılık buldu ve limon ihracat yasağı kaldırılarak 15 Mayıs tarihine ertelendi. Karar sonrası kısa bir değerlendirme yapan Başkan Çakır, Ticaret Bakanlığının sektörün sesine kulak vererek ihracat yasağını kaldırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Konu üreticinin ayakta kalabilmesi"

Konunun sadece ihracat olmadığına dikkat çeken Çakır, “Konu üreticinin ayakta kalabilmesi. Bir sosyal huzur meselesi olan tarım istihdamının devam etmesi ve ülkemize döviz girdisi kazandırılmasıdır. Konuyu gerek mecliste gündeme taşıyan gerekse Ankara temaslarımız sırasında yanımızda olarak destek veren Mersin ve Adana milletvekillerimizle konunun önemini anlayıp anında çözüm getiren Sayın Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat’la ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.