Lineadecor ihracatını yüzde 25 artıracak

Leyla İLHAN



Şirket benzer başarıyı ihracatta da göstermeyi hedefliyor. Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, “Hem ihracatta hem de iç piyasada talep yoğunluğu yaşadık, bu yoğunluk artarak devam ediyor. 2021 yılında satışlarımızı yüzde 23 oranında bir artış ile kapatmıştık. 2022 yılında ise yüzde 17 oranında bir artış hedefliyoruz” diye konuştu.

Üretimin yüzde35’ini ihraç etti

Orta ve Yakın Doğu’dan, Avrupa ve Amerika’ya kadar dünyanın pek çok ülkesinde müşterileriyle buluştuklarını dile getiren Ecemiş, “Geçen yıl üretimin yüzde 35’ini ihraç ettik. Ürünlerimizi başta satış noktalarının yer aldığı ABD, Almanya, İngiltere, Suudi Arabistan, Irak, Kıbrıs, Azerbaycan, Pakistan ve Batı Afrika ülkesi Burkina Faso olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyoruz. 2022 yılında ihracatımızı bir önceki seneyi baz alarak yüzde 25 artırmayı hedefliyoruz. Başta Türkmenistan olmak üzere Türk Cumhuriyeti ülkelerinde yayılma hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi. Almanya ile ciddi bir potansiyele sahip Burkina Faso ve güçlü mobilya pazarlarından biri olan İngiltere’de showroomlarını faaliyete geçirdiklerini aktaran Ecemiş, “En son haziran ayında ise Kıbrıs Lefkoşa’da hali hazırda bulunan ve çok ciddi ilgi gören Lineadecor mağazamıza ek olarak Girne’de ikinci mağazamız açıldı” diye konuştu.

İç pazarda bayilik sayısını artıracak

Mağazalaşma alanında yaptıkları çalışmaları hakkında da bilgi veren Zeynep Ecemiş, ilk mağazalarını 1997 yılında İstanbul Kalamış’ta açtıklarını, şu anda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Muğla başta olmak üzere yurtiçinde 27 ilde toplam 69 satış noktaları bulunduğunu söyledi. Müşteri potansiyellerinin bulunduğu ve doğru iş ortaklarıyla buluşabilecekleri farklı illerde yeni mağazalar açmanın da hedefleri arasında yer aldığını belirten Ecemiş, "2022 yılında yurtiçinde iş ortaklarımızın sayısını minimum yüzde 15 artırmayı hedefliyoruz. 2022 yılında Çorlu, İskenderun ve İstanbul’un birçok noktasında tüketicilerle buluşan yeni showroomlarımız ile satış ağımızı hız kesmeden genişletmeye devam ediyoruz” bilgisini verdi.