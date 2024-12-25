Lisanslı depoculuk zamlı idari para cezaları açıklandı
Ticaret Bakanlığı, lisanslı depoculuk faaliyetlerinde uygulanacak idari para cezalarını güncellendi. Yeni yılda yürürlüğe girecek güncelleme kapsamında cezalar, 70 bin 920 lira ile 1 milyon 439 bin 300 lira arasında olacak. Zamlı cezalar 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.
Ticaret Bakanlığı'nın 'Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun 34. Maddesine Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan idari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğle, Kanun'un ilgili maddesinde düzenlenen idari para cezaları 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 43,93 artırılarak yeniden belirlendi. Bu kapsamda gelecek yıl uygulanacak idari para cezaları 70 bin 920 lira ile 1 milyon 439 bin 300 lira arasında olacak.