Lisanslı depolardaki ürünlere çıkışta analiz zorunluluğu

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlerin analiz ve sınıflandırma işlemlerini yapan yetkili sınıflandırıcı laboratuvarların iş ve işlemlerine yönelik düzenleme yapıldı.

Buna göre, lisanslı depolarda tutulan hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar ürünlerinde çıkışta analiz zorunlu hale geldi.

Yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesi her yıl yıllık tüketici fiyat endeksi ile üretici fiyat endeksinin ortalaması oranında güncellenecek. Bu oran Bakanlık tarafından yarısı oranında azaltılabilecek. Öte yandan laboratuvarların çalışma koşullarına yönelik de düzenlemeler yapıldı.