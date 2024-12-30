Lisanslı elektrik üretimi ekimde %4,64 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ekim ayına ilişkin Elektrik Piyasası Sektör Raporu'nu yayımladı. Rapordaki verilere göre Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre %4,64 artışla 25 milyon 841 bin 786 megavatsaat oldu.Geçen yılın aynı ayında üretim 24 milyon 696 bin 514 megavatsaat seviyesinde bulunuyordu.

Buna göre, 2024 yılı Ekim sonu itibarıyla elektrik piyasası genel görünümü şu şekilde oluştu: