Lisanssız YEKA'da üst sınır 5'e katlandı

10 Mayıs 2019

YEKA'ya dayalı üretim faaliyeti gösteren tesisler için uygulanacak fiyat ve süreler ile yerli katkı ilavesine ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla, yenilenebilir enerji kaynaklarına (YEKA) dayalı üretim tesislerinde lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacak kurulu güç üst sınırı 1 MW'den 5 MW'ye çıkarıldı.

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesislerinde kurulu güç üst sınırı 1 megavattan 5 megavata yükseltildi. Lisans alma ya da şirket kurma yükümlülüğü olmadan, bürokrasiye takılmadan vatandaşlarımız ve işletmelerimiz artık daha fazla elektrik üretebilecek" diye konuştu.

Yapılan değişiklikle ayrıca, YEK Destekleme Mekanizması'na tabi üretim tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için, EPDK'nın belirlediği kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedelinin ilgili tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerli olması uygulamasında; sanayi, ticarethane ve aydınlatma aboneleri için kurulan çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisi kaynaklı üretim tesisleri ile diğer YEKA elektrik üretim tesislerine getirilen 1000 MW'lik sınır kaldırıldı.

Kararla, tarımsal sulama aboneleri ile içme suyu tesisleri ve atık artıma tesisleri ile birden fazla tüketim tesisinin ihtiyacını karşılamak üzere kamu kurumları tarafından kurulan çatı, cephe ve arazi uygulamalı YEKA elektrik üretim tesisleri de bu uygulama kapsamına dahil edildi.