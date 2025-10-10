Liste iyice daraldı! Fed başkan adayları 5’e indi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed başkanlığı için yürütülen değerlendirme sürecinde ilk aşamayı tamamladı.

Yapılan açıklamaya göre, mülakatlar sonucunda 11 kişilik aday listesi 5 isme indirildi. Liste şu isimlerden oluşuyor:

Michelle Bowman – Fed Denetim Başkan Yardımcısı

Christopher Waller – Fed Guvernörü

Kevin Hassett – Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü

Kevin Warsh – Eski Fed Guvernörü

Rick Rieder – BlackRock Sabit Getirili Yatırımlar CIO’su

Trump’a sunulacak kısa liste hazırlanıyor

Bessent’in önümüzdeki haftalarda beş adayla ikinci mülakat turunu gerçekleştireceği belirtildi. Bu sürecin ardından nihai kısa listenin Başkan Donald Trump’a sunulacağı, Fed başkanlığına kimin atanacağına ilişkin son kararı Trump’ın vereceği ifade edildi.

Yeni Fed dönemine doğru

ABD Merkez Bankası’nda başkanlık sürecinin yakından izlendiği bu dönemde, piyasalar Bessent’in tercihlerini para politikasında yön değişimi sinyali olarak değerlendiriyor.

Adaylar arasında göreceli olarak “şahin” görüşleriyle tanınan Waller ve Warsh, ile piyasaya yakın yaklaşımıyla bilinen Rick Rieder öne çıkan isimler arasında bulunuyor.

Yeni başkanın belirlenmesiyle birlikte, Fed’in 2026 para politikası yönelimi ve faiz patikası açısından kritik bir dönem başlayacak.