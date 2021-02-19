Liste yayınlandı: 55 üründe korunma önlemi bitiyor
İthalatta korunma önlemi süresi 2021'de bitecek 55 ürünün listesi yayınlandı.
Hüseyin GÖKÇE
ANKARA- Ticaret Bakanlığı ithalatta korunma önlemi süresi 2021 yılı ikinci yarısında bitecek 55 ürünün listesini yayınladı.
Listede bebek arabasından ipliğe, menteşeden askıya kadar değişen 55 ürün yer alıyor. Bu tarihlere kadar yeni bir Nihai Gözden Geçirme Soruşturması açılmaması halinde, sözkonusu ürünlere yönelik korunma önlemleri yürürlükten kalkacak.
Yürürlükteki mevzuat uyarında, korunma önlemine tabi ürünlerin yerli üreticileri, bu önlemlerin yürürlükten kalkması halinde zarara uğrayacaklarını kanıtlayabilmeleri halinde, Nihai Gözden Geçirme Soruşturması açılması talebinde bulunabiliyorlar.
Süresi bitecek ürünler ve ayrıntıları