Listede 2 bin 464 mükellef yer alıyor: Türkiye'nin vergi borcu 'rekortmenleri' belli oldu!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi ve ceza borcu 5 milyon TL'nin üzerinde olan mükelleflerin listesini kamuoyuyla paylaştı. Listede, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen borçlara ilişkin bilgiler yer alıyor.

Açıklanan listeye göre, 5 milyon TL ve üzeri borcu olan mükelleflerin sayısı ve borç dağılımı detaylandırıldı. Kesinleşen tarhiyatlar (I-A) listesinde, toplamda 2.464 mükellef bulunuyor. Bu mükelleflerden 419'u gerçek kişi, 2.045'i tüzel kişiden oluşurken, faal mükellef sayısı 299 olarak kaydedildi.

Kesinleşmiş vergi ve ceza borçlarının toplam tutarı ise 53,1 milyar TL olarak belirlendi. Bu borcun 6,3 milyar TL’si faal mükelleflerin, kalan 46,7 milyar TL ise terk mükelleflerin borcu olarak açıklandı.

Borçlular listesinde yer alan (I-B) mükellef sayısı ise 36.806’ya ulaştı. Bu gruptaki mükelleflerden 7.948'i gerçek kişi, 28.858'i ise tüzel kişi olarak açıklandı. Faal mükellefler, 4.807 kişi ile toplam mükellef sayısının yüzde 13,1’ini oluştururken, bu grubun toplam borç tutarı ise 914,9 milyar TL olarak hesaplandı.

Listede faal mükelleflerin toplam borcunun 113,8 milyar TL, terk mükelleflerin borcunun ise 801,1 milyar TL olduğu belirtildi. GİB'in borçlular listesi, kamuoyunun vergi borçları hakkında şeffaf bilgi almasına katkıda bulunurken, borçlu mükelleflerin mali durumlarını gözler önüne seriyor.

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