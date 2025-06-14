Akaryakıt fiyatları art arda gelen zamlarla yeniden yükselişe geçti. Benzine dün, motorine ise bugün gelen zamların ardından bir yeni artışın daha pazartesi günü yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Benzin ve motorine üst üste zam gelmişti

Benzine dün 1,46 TL zam gelirken, motorine bugün 1,49 TL’lik artış yansıdı. Ancak fiyatlardaki artış burada kalmayacak.

Bu artışla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 48,61 TL, Ankara’da 48,59 TL, İzmir’de ise 48,92 TL seviyelerine çıktı.

Motorine tekrar zam geliyor, benzin de aynı gün netleşecek

Sektör kaynakları, 17 Haziran Pazartesi gününden itibaren motorine yaklaşık 1 lira 70 kuruş daha zam yapılacağını belirtiyor. Böylece iki günde toplam artış 3 liranın üzerine çıkmış olacak. Motorin fiyatları zammın ardından pek çok ilde 50 TL'yi aşacak.

Ayrıca benzin fiyatlarında da benzer bir zam miktarının pazartesi gününde netleşmesi bekleniyor.

Benzin ve motorine neden zam geliyor?

Artışın birkaç ana nedeni var:

* Brent petrol fiyatları, İran-İsrail hattında tırmanan gerilim nedeniyle son günlerde 75 dolara kadar yaklaştı.

* Döviz kurundaki yükseliş, rafineri çıkış fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

* ÖTV ve KDV düzenlemeleri de maliyet artışına neden oluyor. Henüz pompaya yansımamış bu düzenlemelerin, önümüzdeki günlerde fiyatlara doğrudan etki edeceği ifade ediliyor.

Maliyetler artacak, tezgaha yansıması muhtemel

Son zamlarla birlikte motorin fiyatı, uzun süredir daha pahalı olan benzini yakalayarak geçmeye başladı. Bu da taşıma ve lojistik maliyetlerini artırabileceği için zincirleme şekilde tüm ürün fiyatlarına yansıyabilir.

14 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları ise :

İstanbul (Avrupa Yakası) güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin: 48,39 TL

Motorin: 47,76 TL

LPG: 25,09 TL

İstanbul (Anadolu Yakası) güncel akaryakıt fiyatlar:

Benzin: 48,24 TL

Motorin: 47,64 TL

LPG: 24,49 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatlar:

Benzin: 49,08 TL

Motorin: 48,64 TL

LPG: 24,99 TL

İzmir güncel akaryakıt fiyatlar:

Benzin: 49,41 TL

Motorin: 48,97 TL

LPG: 24,94 TL