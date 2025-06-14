Litresi 50 TL'ye dayanacak: Depoları 'fulleyin!' Benzin ve motorinde üst üste zam
Petrol fiyatları, İran-İsrail arasındaki jeopolitik gerilimi artıran gelişmelerle yükselişe geçerken benzin ve motorin fiyatlarına art arda zam haberleri geliyor. Dün benzine bugün ise motorine zam gelirken bir sonraki motorin zammı da kesinleşti. Sektör kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre pazartesi günü motorin fiyatlarına tekrardan zam gelecek. Ayrıca aynı gün benzine gelmesi beklenen ikinci zammın da kesinleşmesi bekleniyor. Peki motorine ne kadar zam gelecek? Pazartesi günü motorin fiyatları ne kadar artacak? İşte detaylar...
Akaryakıt fiyatları art arda gelen zamlarla yeniden yükselişe geçti. Benzine dün, motorine ise bugün gelen zamların ardından bir yeni artışın daha pazartesi günü yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Benzin ve motorine üst üste zam gelmişti
Benzine dün 1,46 TL zam gelirken, motorine bugün 1,49 TL’lik artış yansıdı. Ancak fiyatlardaki artış burada kalmayacak.
Bu artışla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 48,61 TL, Ankara’da 48,59 TL, İzmir’de ise 48,92 TL seviyelerine çıktı.
Motorine tekrar zam geliyor, benzin de aynı gün netleşecek
Sektör kaynakları, 17 Haziran Pazartesi gününden itibaren motorine yaklaşık 1 lira 70 kuruş daha zam yapılacağını belirtiyor. Böylece iki günde toplam artış 3 liranın üzerine çıkmış olacak. Motorin fiyatları zammın ardından pek çok ilde 50 TL'yi aşacak.
Ayrıca benzin fiyatlarında da benzer bir zam miktarının pazartesi gününde netleşmesi bekleniyor.
Benzin ve motorine neden zam geliyor?
Artışın birkaç ana nedeni var:
* Brent petrol fiyatları, İran-İsrail hattında tırmanan gerilim nedeniyle son günlerde 75 dolara kadar yaklaştı.
* Döviz kurundaki yükseliş, rafineri çıkış fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
* ÖTV ve KDV düzenlemeleri de maliyet artışına neden oluyor. Henüz pompaya yansımamış bu düzenlemelerin, önümüzdeki günlerde fiyatlara doğrudan etki edeceği ifade ediliyor.
Maliyetler artacak, tezgaha yansıması muhtemel
Son zamlarla birlikte motorin fiyatı, uzun süredir daha pahalı olan benzini yakalayarak geçmeye başladı. Bu da taşıma ve lojistik maliyetlerini artırabileceği için zincirleme şekilde tüm ürün fiyatlarına yansıyabilir.
14 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları ise :
İstanbul (Avrupa Yakası) güncel akaryakıt fiyatları:
Benzin: 48,39 TL
Motorin: 47,76 TL
LPG: 25,09 TL
İstanbul (Anadolu Yakası) güncel akaryakıt fiyatlar:
Benzin: 48,24 TL
Motorin: 47,64 TL
LPG: 24,49 TL
Ankara güncel akaryakıt fiyatlar:
Benzin: 49,08 TL
Motorin: 48,64 TL
LPG: 24,99 TL
İzmir güncel akaryakıt fiyatlar:
Benzin: 49,41 TL
Motorin: 48,97 TL
LPG: 24,94 TL