Lityum iyon pil ve LED diyotlu baskı ürünleri gümrüksüz gelecek
Bazı sanayi ürünleri için gümrüksüz tarife kontenjanı açıldı. Buna göre, lityum iyon pil ve LED diyotlu baskı ürünleri gümrüksüz ithal edilebilecek.
ANKARA (DÜNYA)
Bazı sanayi ürünlerine ilişkin tarife kontenjanı açılmasını öngören 2020 Aralık ayında yayınlanan 3339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında öngörülen tarife kontenjanlarının dağıtım koşullarını içeren ilişkin tebliğ yayınlandı.
Buna göre tebliğ kapsamında 2931 GTİP’li oktametilsiklotetrasiloksan, 2932 GTİP’li kaprolakton, 3806 GTİP’li reçine asitleri, 3815 GTİP’li katalizör, 8507 GTİP’li lityum iyon pil ile 8529-9405 GTİP’li LED diyotlu baskılı devre kartı gümrüksüz olarak ithal edilebilecek.
İthalatçılar, her bir gümrük beyannamesi başına, tebliğde belirtilen miktarın dışında ithalat yapamayacak.