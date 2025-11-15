Lloyds kesenin ağzını açtı! Curve’ü 120 milyon sterline satın alıyor

İngiltere’nin en büyük bankacılık grubu Lloyds Banking Group, dijital cüzdan sağlayıcısı Curve’ü 120 milyon sterline satın almak için hisse satış sözleşmesini resmen imzaladı.

Curve, bu hafta yatırımcılarına anlaşmanın tamamlandığını bildirdi. Resmî duyurunun gelecek hafta yapılması bekleniyor.

Curve yönetimi hissedarlara gönderdiği açıklamada, anlaşmanın “şirketin ilk hedeflerinin gerisinde kaldığını” kabul etti ancak mevcut koşullarda “alacaklılar ve hissedarlar için en iyi seçenek” olduğunu savundu.

Ana hissedar IDC Ventures karşı çıkıyor

Curve’ün en büyük dış yatırımcısı olan ve şirkette yüzde 12 paya sahip IDC Ventures, satış sürecine sert tepki gösterdi.

IDC, yönetim kurulunu ve CEO Shachar Bialick’i süreç boyunca “yanlış yönetişim” ile suçlarken, anlaşmanın mevcut haliyle uygulanabilir olmadığını ve desteklemeyeceklerini açıkladı.

IDC, Londra merkezli hukuk firması Quinn Emanuel’i devreye alarak tüm hukuki haklarını saklı tuttuğunu duyurdu.

Satış süreci tartışmalarla gölgelendi

Curve, bir dönem İngiltere’nin en iddialı fintech girişimlerinden biri olarak görülüyordu. Ancak yaz aylarında Lloyds’la satış görüşmelerinin ortaya çıkmasından bu yana, erken dönem yatırımcılar satış fiyatının düşük olduğunu ve gelirin dağıtımının adaletsiz olduğunu savunarak tepki gösteriyor.

Geçen ay yapılan oylamada, şirketin yönetim kurulu başkanı Lord Fink ve CEO Shachar Bialick’in görevden alınmasına yönelik girişimler başarısız olmuştu.