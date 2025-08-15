Logo Yazılım net kârını açıkladı

Türkiye’nin yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, 2025’in ilk yarısına ilişkin enflasyon düzeltmesi içeren finansal sonuçlarını açıkladı. Logo Yazılım, ilgili dönemde satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine oranla reel olarak yüzde 8 artırarak 2 milyar 407 milyon TL’ye yükseltti.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) reel olarak yüzde 4 oranında artarak 977 milyon TL’ye ulaştı. Şirket yılın ilk yarısında çalışan başına gelirlerini yüzde 14 ve çalışan başına FAVÖK’ünü yüzde 10 artırdı. Net kâr ise, 1 milyar 51 milyon TL’ye ulaştı.

"Ekonomimiz için değer yaratmaya devam edeceğiz"

Logo Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su M. Buğra Koyuncu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Servisleşme stratejimizle uyumlu Ar-Ge yatırımlarımız ve faaliyetlerimiz sayesinde, 2025’in ilk yarısında bulut tabanlı çözümlerimizden elde ettiğimiz gelirlerin toplam faturalanan gelirlerimiz içindeki payı artmaya devam etti. Küresel ölçekteki makro belirsizliklere rağmen gösterdiğimiz güçlü performans, tekrarlayan gelirlerimizdeki büyümeyle birlikte öngörülebilirliği artırıyor.

Ana faaliyet alanlarımızdaki yeni müşteri kazanımlarımıza ek olarak, finansal teknolojiler gibi dikey odak alanlarımızdan sağladığımız gelirler, sürdürülebilir büyümemizi destekliyor. Ar-Ge ve inovasyon gücümüzle geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerimiz ve geniş iş ortağı ekosistemimizle, Türkiye’de üreten işletmelerin yanında olmaya ve ekonomimiz için birlikte daha fazla değer yaratmaya devam edeceğiz."

Büyüme, 2025'in ilk yarısında devam etti

Bulut tabanlı çözümler ve tekrarlayan gelirlerin toplam faturalanan gelirler içindeki büyümesi, 2025’in ilk yarısında da devam etti. Bulut tabanlı çözümlerden elde edilen gelirler, bir önceki döneme göre yüzde 41 oranında reel artış gösterdi ve 1 milyar 144 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde tekrarlayan gelirlerin toplam gelirler içindeki payı yüzde 12 reel büyümeyle yüzde 85 seviyesine ulaştı. Kurumsal uygulama yazılımları ve e-dönüşüm segmentinde yeni müşteri kazanımı, 4 bin 300 seviyelerinde gerçekleşti.

Şirketin bulut tabanlı geniş çözüm kümesinde yer alan ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nın, aylık tekrarlayan gelirlerinde ABD Doları bazında yıllık yüzde 60 artış sağlandı. Perakende sektörüne özel olarak geliştirilen Logo Diva çözümlerinde kullanıcı başına gelir, 2025’in ilk yarısında 2024 yılının aynı dönemine göre ABD Doları bazında yüzde 48 oranında büyüdü. Yetenek kazanımı ve yönetimi için sunulan Peoplise tarafında ise, kullanıcı başına gelirlerde ABD Doları bazında dönemin yüzde 39 artış kaydedildi.