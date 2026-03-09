Lojistik gücünü üretimle birleştiren Mersin ihracatta vites yükseltti
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin’in ihracat potansiyelini değerlendirdi. Mersin'in yaş meyve sebze sektöründeki liderliğiyle Türkiye ekonomisinin parlayan yıldızı olmaya devam ettiğini belirten Kayan, "Lojistik gücümüzü üretimle birleştirerek hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.
28 Şubat 2026 itibarıyla açıklanan il bazlı ihracat performans tablosuna göre, Türkiye’nin ihracat hiyerarşisinde Mersin’in devlerle yarıştığını hatırlatan Kayan, “İstanbul’un 7,3 milyar dolarla lider olduğu Şubat ayında, Mersin 298,5 milyon dolarlık hacmiyle Türkiye'nin en büyük 10 ihracat merkezinden biri olmayı başardı” dedi. “Mersin’in Türkiye ihracat haritasındaki yeri, kentin devler liginde oyuncu olduğunu gösteriyor” diyen Kayan TİM verilerine göre şubat ayında en çok ihracat yapan illerin İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir, Gaziantep, Sakarya, Denizli, Manisa ve Mersin şeklinde sıralandığını anımsattı. Başkan Kayan, bu listedeki stratejik noktaya parmak basarak şunları söyledi: "Mersin şu an Türkiye'nin 10. büyük ihracatçı ili konumunda. Ancak rakamlara baktığımızda, hemen üzerimizde yer alan Manisa (357 milyon $) ve Denizli (388 milyon $) ile aramızdaki makasın hızla daraldığını görüyoruz. Mersin’in yakaladığı yüzde 11’lik agresif büyüme hızı, listedeki rakiplerimizin çoğundan daha yüksek. Bu tempo bizi kısa sürede çok daha üst sıralara taşıyacaktır"
"Lojistik ve üretim entegrasyonunu sağlamalıyız"
MÜSİAD Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin’in hemen üzerinde yer alan Manisa ve Denizli ile arasındaki farkın kapandığına dikkat çekerek, "Yıllık yüzde 11’lik artış oranımız, listedeki birçok ilden daha agresif bir büyüme sergilediğimizi gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Mehmet Sait Kayan, Mersin’in Türkiye genelindeki konumuna da değindi. Türkiye’nin Şubat ayında toplam 18,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Kayan, Mersin’in bu pastadaki payını her geçen gün artırdığını belirtti.
Kayan, Mersin’in ihracat potansiyelini tam kapasiteyle kullanabilmesi için lojistik altyapının önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti "Mersin Limanı ve yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı, ihracatçımız için hayati öneme sahip. Ürettiğimiz malı dünyaya en hızlı ve en düşük maliyetle ulaştırmak zorundayız. Şubat ayı rakamları gösteriyor ki biz üretiyoruz, dünya talep ediyor. Şimdi görevimiz bu sürdürülebilirliği sağlamak."
"Pazar çeşitliliği şart"
Küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı ihracatçının korunması gerektiğini savunan Kayan, "MÜSİAD olarak üyelerimize yeni pazarlar bulma noktasında rehberlik ediyoruz. Sadece geleneksel pazarlarımıza değil, Afrika'dan Uzak Doğu'ya kadar geniş bir yelpazede Mersin markasını duyurmalıyız" ifadelerini kullandı.
MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, şunları kaydetti: "Şubat ayı verileri, Mersin iş dünyasının azminin bir sonucudur. Hedefimiz, 2026 yılı sonunda Mersin’i ihracat sıralamasında çok daha üst seviyelere taşımaktır. Tüm ihracatçılarımızı ve çalışanlarımızı bu başarıdan dolayı tebrik ediyorum."