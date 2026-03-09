Lojistik gücünü üretimle birleştiren Mersin ihracatta vites yükseltti

28 Şubat 2026 itibarıyla açık­lanan il bazlı ihracat performans tablosuna göre, Türkiye’nin ih­racat hiyerarşisinde Mersin’in devlerle yarıştığını hatırlatan Kayan, “İstanbul’un 7,3 milyar dolarla lider olduğu Şubat ayın­da, Mersin 298,5 milyon dolar­lık hacmiyle Türkiye'nin en bü­yük 10 ihracat merkezinden biri olmayı başardı” dedi. “Mersin’in Türkiye ihracat haritasındaki yeri, kentin devler liginde oyun­cu olduğunu gösteriyor” diyen Kayan TİM verilerine göre şu­bat ayında en çok ihracat yapan illerin İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir, Gaziantep, Sa­karya, Denizli, Manisa ve Mer­sin şeklinde sıralandığını anım­sattı. Başkan Kayan, bu listedeki stratejik noktaya parmak basa­rak şunları söyledi: "Mersin şu an Türkiye'nin 10. büyük ihracatçı ili konumunda. Ancak rakamlara baktığımızda, hemen üzerimizde yer alan Manisa (357 milyon $) ve Denizli (388 milyon $) ile ara­mızdaki makasın hızla daraldığı­nı görüyoruz. Mersin’in yakala­dığı yüzde 11’lik agresif büyüme hızı, listedeki rakiplerimizin ço­ğundan daha yüksek. Bu tempo bizi kısa sürede çok daha üst sıra­lara taşıyacaktır"

"Lojistik ve üretim entegrasyonunu sağlamalıyız"

MÜSİAD Başkanı Mehmet Sa­it Kayan, Mersin’in hemen üze­rinde yer alan Manisa ve Denizli ile arasındaki farkın kapandığı­na dikkat çekerek, "Yıllık yüzde 11’lik artış oranımız, listedeki birçok ilden daha agresif bir bü­yüme sergilediğimizi gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Sait Kayan, Mersin’in Türkiye genelindeki konumu­na da değindi. Türkiye’nin Şubat ayında toplam 18,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatır­latan Kayan, Mersin’in bu pasta­daki payını her geçen gün artırdı­ğını belirtti.

Kayan, Mersin’in ihracat po­tansiyelini tam kapasiteyle kul­lanabilmesi için lojistik altya­pının önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti "Mersin Limanı ve yapımı devam eden Çukuro­va Bölgesel Havalimanı, ihracat­çımız için hayati öneme sahip. Ürettiğimiz malı dünyaya en hız­lı ve en düşük maliyetle ulaştır­mak zorundayız. Şubat ayı ra­kamları gösteriyor ki biz üreti­yoruz, dünya talep ediyor. Şimdi görevimiz bu sürdürülebilirliği sağlamak."

"Pazar çeşitliliği şart"

Küresel piyasalardaki dalga­lanmalara karşı ihracatçının ko­runması gerektiğini savunan Kayan, "MÜSİAD olarak üyele­rimize yeni pazarlar bulma nok­tasında rehberlik ediyoruz. Sade­ce geleneksel pazarlarımıza değil, Afrika'dan Uzak Doğu'ya kadar geniş bir yelpazede Mersin mar­kasını duyurmalıyız" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, şunları kay­detti: "Şubat ayı verileri, Mersin iş dünyasının azminin bir sonucu­dur. Hedefimiz, 2026 yılı sonun­da Mersin’i ihracat sıralamasında çok daha üst seviyelere taşımak­tır. Tüm ihracatçılarımızı ve ça­lışanlarımızı bu başarıdan dolayı tebrik ediyorum."