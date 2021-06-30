Lojistik Güven Endeksi yüzde 9 arttı

Lojistik Güven Endeksi 2021 yılı Nisan-Haziran döneminde, bir önceki döneme göre artış kaydetti. Söz konusu dönemde yakaşık yüzde 9 artışla 136,38 olarak gerçekleşen endeks, Lojistik Güven Endeksi'nin yayımlandığı günden itibaren en yüksek seviyesine ulaştı.

KPMG Türkiye ile İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi iş birliğiyle hazırlanan Lojistik Güven Endeksi açıklandı. Lojistik Güven Endeksi, COVID-19'un etkilerinin görüldüğü bir önceki yılın aynı dönemine göre 52,08 puan artışla yükseliş trendi gösterdi.

Mevcut Durum Endeksi 136,15 puana yükseldi

Sektörün güncel durumunu gösteren Mevcut Durum Endeksi artış trendini bu dönemde de sürdürerek 136,15 puana yükseldi. 2021 ilk çeyrek döneminde 129,08 puan olarak hesaplanan Gelecek Dönem Beklenti Endeksi, 2021 ikinci çeyrek döneminde sektörün beklentilerinin yaklaşık 7 puan üzerinde bir puan ile beklentileri karşıladı.

Gelecek Dönem Beklenti Endeksi yüzde 5 arttı

İlerleyen dönemde sektörün beklentilerini yansıtan Gelecek Dönem Beklenti Endeksi ise bir önceki döneme göre yaklaşık yüzde 5 artış göstererek 136,50 puan olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 28,17 puan artış göstererek pozitif görünümünü pekiştirdi. Lojistik Güven Endeksi yayımlanmaya başladığı dönemden itibaren tüm endeksler düzeyinde (LGE, Mevcut Durum ve Beklenti) en yüksek seviyesine ulaştı.