Lojistik Köy, Samsun'un ihracatını artıracak

10 Ekim 2017

Samsun'da 5 kamu kurumunun ortaklığında, Avrupa Birliği (AB) fonlarından sağlanan 50 milyon euro hibeyle hayata geçirilen Lojistik Köy Projesi sayesinde kentin 400 milyon dolar seviyesinde bulunan ihracatının 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Vali Osman Kaymak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Tekkeköy ilçesinde yapımı devam eden Lojistik Köy'de incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymak, gazetecilere yaptığı açıklamada, projede sona yaklaşıldığını söyledi.

Kaymak, "AB fonlarından karşılanan projeye 50 milyon euroluk ödenek ayrılmış durumda. Bu projeye Avrupa Birliği de sahip çıkıyor. Sadece para vermiyorlar, bunu bir Avrupa projesi olarak da düşünüyorlar. O yönüyle de Türkiye'de örnek bir projedir." dedi.

Lojistik Köy'ün 3 ay içinde açılacağını belirten Kaymak, "Lojistik depolama alanına ihtiyacı alan firmalarımızı Samsun'a davet ediyoruz. Firmalarımız burayı yoğun şekilde kullanırsa Samsun ve Türkiye'nin ihracatına önemli katkı sunacağına inanıyorum. İhracat ve istihdam, bir kentin kalkınması için çok önemli. Bu tür kalıcı projeler açılım sağlıyor. Klasik gelir kaynakları dışında Samsun'a yeni bir gelir kapısı oluşturmuş olacağız." diye konuştu.

"Samsun, uluslararası lojistik merkezi olmaya aday"

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz da ihracat hedefini yükseltmek isteyen şehirlerin mutlaka lojistik altyapısını geliştirmek zorunda olduklarını ifade etti.

Samsun'un sahil yoluyla Doğu Karadeniz'e, demiryolu ve karayolu ağıyla da İç Anadolu Bölgesi'ne uzanan geniş bir hinterlanda sahip olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Samsun coğrafi konumunun avantajı, kara, deniz, hava ve demiryolu bağlantıları, özel sektöre ait 3 limanı, hava kargo ünitesi ile uluslararası lojistik merkezi olmaya adaydır. Samsun, hak ettiğinden daha az ihracat yapar gibi gözüküyor. Samsun'da üretim yapan bir Amerikan firması 200 milyon dolarlık ihracat yapıyor ama merkezleri ve lojistik depolama alanları İstanbul'da olduğu için ihracat oradan görünüyor. Bu ve bunun gibi firmalar artık Lojistik Köy ile Samsun'u tercih edecekler diye düşünüyorum. Lojistik Köy'ün kentin 400 milyon dolar olan ihracatını 1 milyar dolara taşımasını bekliyoruz."

Yılmaz, depolama alanlarının tamamlanmasının ardından büyük firmalarla temasa geçip onları kente davet edeceklerini belirterek, firmaların Türkiye'nin kuzey ve doğuya açılan kapısı olan Samsun'a gelmelerinin lojistik maliyetlerini düşüreceğini söyledi.

Kaynak: AA