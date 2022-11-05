Lojistikte ekonomiye katkı sağlayanlar ödüllendirilecek

SCP Club bünyesinde gerçekleştirilen 8. “Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” ödül töreni 7 Aralık’ta Dedeman Bostancı Hotel’de yapılacak. Ödül alacak olan Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” listesi aynı gün gala yemeğinde açıklanacak. Slimstock Türkiye Ülke Müdürü Songül Sezer organizasyon ve tören hakkında şu bilgileri verdi: “Türkiye’de Tedarik Zinciri kavramını yaygınlaştırmak için ilk kez 2014 yılında çalışmalara başlamıştık. Her geçen yıl büyüyerek devam ediyoruz. Bu etkinliğimizin basit bir ödül töreni olarak görünmesini istemiyoruz.

Törende, “En Sürdürülebilir / Dirençli”, “En Teknolojik”, “En Yenilikçi” ve “En Etkin/Etkili” olmak üzere 4 farklı kategoriden projeler jüri üyelerimiz tarafından değerlendiriliyor. Ayrıca bu yıl ilk kez “Yılın En İyi Projesi” de ayrı bir ödül alacak. Proje, salondaki katılımcıların oylarıyla belirlenecek. Projeler, gerek kendi şirketlerine, gerekse Türk ekonomisine kattıkları değerler ile sektör çalışanlarına ilham kaynağı oluyor. Tedarik zinciri yönetiminde sunulan projelerin ülke ekonomisine sağladığı tasarrufları göz önünde bulundurursak ciddi bir işe imza attığımızı söyleyebiliriz. 2021 yılı projelerine baktığımızda başvuran projelerin toplamda ülke ekonomisine 1 milyar TL’ye varan bir tasarruf sağladığını görüyoruz. Projelerin finansal katkılarının yanı sıra sürdürülebilirlik konusunda; karbon salımını azaltan, insana ve çevreye karşı duyarlılık oluşturma açısından da örnek teşkil eden projeler. Bu yıl da birbirinden değerli projeleri duyurmak için hazırlıklara başladık.”

Başvuruda ön koşullar

Sezer listede yer almak için yapılacak başvuruların ön koşullarını şöyle sıraladı: "Tedarik zinciri, lojistik ve üretim alanlarında en az 5 yıllık deneyime sahip olma, lojistik ve tedarik zinciri alanında uygulanmış projeler gerçekleştirme ve şirketinin Lojistik ve Tedarik Zinciri alanında yönetici konumunda bulunma şartları yer alıyor. Adaylar, 7 Kasım 2022 tarihine kadar https:// scpclub.com/scp-odulleri/ sayfasındaki başvuru formundan biyografi, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve proje ayrıntılarını paylaşarak başvuruda bulunabilirler."