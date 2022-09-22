Lojistikte yabancı yatırım hızlandı

Aysel YÜCEL / SEYİR DEFTERİ



Lojistik sektöründe yabancı yatırım hareketlendi. Pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşıyla Türkiye’nin küresel tedarik zincirinde rolünün artmasıyla bir yandan Türkiye’de faaliyet gösteren MSC, Rhenus, DFDS, Rif Line MOL Group yatırımlarını hızlandırırken, diğer yandan pazara yeni oyuncular giriyor. Son olarak Danimarkalı lojistik devi Blue Water Shipping İstanbul ve İzmir’de ofis açtı.

Türkiye’nin dış ticaretindeki artışa rağmen, lojistikteki büyümenin aynı hızda ilerleyemediği dile getiriliyor. Türkiye’deki lojistik firmalarının çoğunluğu bir yandan geçiş problemleri ve vize engelleriyle boğuşurken, diğer yandan artan maliyetler, finansmana erişimde yaşanan zorluklar, bürokratik engeller nedeniyle hedefl edikleri büyümeyi sağlamakta zorluk çekiyor. Bu durum, yabancı şirketler için bir fırsat doğuruyor. Kur avantajını da kullanan yabancı şirketler, Türkiye’deki büyüyen lojistik pazarından daha fazla pay almak için yatırım yapıyor. Yatırım iştahında Türkiye merkezli operasyonlarda elde edilen başarılı sonuçların etkili olduğu bildiriliyor.

Dünya çapında 70 ofisi ve 2 bin çalışanı bulunan Danimarka’nın köklü lojistik şirketlerinden Blue Water Shipping, yeni yatırımları doğrultusunda Türkiye pazarına giriş yaptı. Müşterilerine denizyolu, demiryolu, havayolu, karayolu taşımacılığının yanı sıra, hızlı kurye servisi, liman hizmetleri, ısı kontrollü taşımacılık, proje ve fuar taşımacılığı hizmetleri de sunuyor.

“Kaliteli lojistik talebi artıyor”

Blue Water Shipping Global Direktörü Palle Kamstrup, Türkiye pazarına yatırım yapma nedenlerini şu sözlerle açıkladı: “Son iki yılda küresel tedarik zinciri gereksinimleri, kapasite sıkıntısı ve yüksek navlun oranlarından kaynaklanan zorluklarla beraber, giderek daha fazla şirket pazara yakın kaynak arayışına girdi. Türkiye'de üretimle birlikte uluslararası ticaret de artış gösteriyor. Bu alanda yüksek kaliteli lojistik hizmet ve çözümlere yönelik artan bir talep olduğunu görüyoruz.

Sektördeki konumumuza, bilgi birikimimize ve deneyimimize inanarak, Türkiye’deki iki yeni lokasyonumuzun bize önemli bir pazar erişimi sağlayacağından eminiz.” Blue Water Shipping Türkiye Genel Müdürü Alper Türe oldu. Türe, Türkiye ofislerinin Blue Water Shipping’in büyüme yolculuğunu güçlendireceğini ve şirketin pazarda önemli roller üstleneceğini ifade etti. Şirketin, önümüzdeki dönemde Türkiye’de yeni ofisler açması bekleniyor.

“Türkiye, tedarik zincirlerinin kalbi”

Avrupa, Asya ve Güney Amerika'da faaliyet gösteren Alman lojistik devi Rhenus’un Logistics Üst Yöneticisi (CEO) Tobias Bartz da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yakın üretim merkezlerinin ve lojistiğin yüksek kullanılabilirliğinin giderek daha önemli hale geldiğini belirterek, bunun son iki yılda Türkiye'ye yoğun bir şekilde yatırım yaptıklarını söylemişti. Bartz ayrıca Türkiye'yi "tedarik zincirlerinin kalbi" olarak gördüklerini ifade etmişti.

KPMG Lojistik Güven Endeksi’nde de Türkiye taşımacılık sektörünün uzun vadede olumlu bir tablo çizdiğine vurgu yapılmıştı. KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri Yavuz Öner, “Taşımacılık sektörünün hizmet ihracatı içerisinde geçtiğimiz yıl 12,6 milyar dolarlık bir payı mevcuttu, bu payın açıklanan devlet destekleriyle birlikte önemli bir artış kaydedeceği öngörülüyor” dedi.

ALMAN TX, TREN TERMİNALİ YATIRIMI PLANLIYOR

Türkiye'ye yatırım planlayan şirketlarden biri de İtalyan devlet demiryollarının satın aldığı Alman TX Logistik. Rif Line işbirliğinde pazara giren şirketin, Türkiye’de tren terminali yatırımı planladığı öğrenildi. Türkiye, özellikle pandemide rekor karlılıklara imza atan denizcilik şirketlerininde odağında. Konteyner devi Evergreen haziran ayında Türkiye’de kendi şirketini kurarken, denizcilik devi MSC de pazardaki yatırımlarını hızlandırdı. DFDS, Ekol'ü satın almak için çalışmalarını sürdürüyor. Önceki hafta Türkiye’yi ziyaret eden Japon MOL Group’un üst yöneticilerinden Kenta Matsuzaka ve Avrupa ve Afrika Genel Temsilci Tatsuro Watanabe de DÜNYA’ya yaptıkları açıklamada, Türkiye’de yatırımları hızlandıracaklarını söyledi. Şirket özellikle Türkiye-Afrika arasında lojistik ağı kurmak istiyor.