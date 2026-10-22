Londra Borsası veri için 3,5 milyar dolar ödüyor

Londra Borsası Grubu (LSEG), finansal veri ve analiz pazarındaki konumunu güçlendirmek amacıyla ABD merkezli Octus'u satın almak üzere anlaşmaya vardı. Şirketin 22 Ekim'de duyurduğu anlaşmaya göre satın alma bedeli 3 milyar 535 milyon dolar olacak. Böylece LSEG, geleneksel borsa işletmeciliğinin ötesine uzanan veri ve teknoloji faaliyetlerini özel kredi piyasasında genişletmeye hazırlanıyor.

Anlaşma, finansal bilgiye erişimin yapay zekâ uygulamalarıyla hızla değiştiği bir dönemde geldi. Bankalar, yatırım fonları ve diğer finans kuruluşları, yalnızca piyasa fiyatlarına değil, özellikle halka açık olmayan şirketlerin borçlarına ilişkin ayrıntılı verilere de ihtiyaç duyuyor. LSEG'nin yeni yatırımı, erişilmesi zor bu bilgileri küresel müşterilerine ulaştırma hedefi taşıyor.

Görüşmeler anlaşmaya dönüştü

LSEG, 13 Ekim'de Octus'un satın alınması için görüşmeler yürüttüğünü açıklamış ancak o tarihte bağlayıcı bir anlaşmaya varılmadığını belirtmişti. 22 Ekim'deki yeni gelişme, görüşmelerin satın alma anlaşmasına dönüşmesi oldu. İşlem henüz tamamlanmadı; gerekli düzenleyici kurum onaylarının ardından 2027'nin ilk yarısında sonuçlandırılması bekleniyor.

Octus'un mevcut ortakları arasında özel sermaye yatırım şirketi Permira tarafından yönetilen fonlar ile şirketin kurucusu Kent Collier'ın da bulunduğu yönetim ekibi yer alıyor. Anlaşmaya göre satın alma bedeli nakit ödenecek ve finansman dış borçlanma yoluyla sağlanacak. Bu nedenle işlemin LSEG'nin borçluluk göstergeleri üzerindeki etkisi de yatırımcıların takip edeceği konular arasında bulunuyor.

Satın alınan şirketin 40 bin kullanıcısı var

2013 yılında kurulan ve merkezi New York'ta bulunan Octus, kredi piyasalarına yönelik veri, analiz ve araştırma hizmetleri sunuyor. Şirket, özellikle likiditesi düşük borçlanma araçları, özel kredi işlemleri ve mali sıkıntı yaşayan şirketlerin borçları konusunda uzmanlaşmış durumda. Bu alanlar, geleneksel borsalarda işlem gören menkul kıymetlere kıyasla veriye erişimin daha zor olduğu piyasalar arasında yer alıyor.

Octus'un 900'ün üzerinde çalışanı, 750 kurumsal müşterisi ve 40 binden fazla bireysel kullanıcısı bulunuyor. Müşteri kitlesi arasında yatırım fonları, yatırım bankaları, hukuk büroları ve danışmanlık şirketleri yer alıyor. Şirketin sunduğu hizmetler, kredi sözleşmelerindeki koşulların incelenmesinden borçlu şirketlerin mali durumlarının değerlendirilmesine kadar uzanıyor.

Özel kredi piyasası 3,5 trilyon dolara ulaştı

LSEG'nin satın alma kararının arkasında özel kredi piyasasındaki büyüme de bulunuyor. Şirketin açıklamasında, küresel özel kredi sektörünün yaklaşık 3,5 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştığı belirtildi. Halka açık piyasalardan farklı olarak daha sınırlı bilgiye erişilebilen bu alanda, güvenilir verinin ve risk analizinin önemi artıyor.

LSEG, özel piyasalara yönelik veri, iş akışı ve erişim çözümlerinin hizmet verdiği pazarın 7 ila 9 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu tahmin ediyor. Bu pazarın önümüzdeki yıllarda çift haneli büyüme kaydetmesi bekleniyor. Octus'un satın alınmasıyla grup, hem mevcut müşterilerine daha kapsamlı kredi verisi sunmayı hem de alternatif yatırım fonları gibi yeni müşteri gruplarına ulaşmayı amaçlıyor.

Yapay zekâ rekabetinde veri öne çıkıyor

Finansal bilgi sektöründe yapay zekânın yaygınlaşması, veri sağlayıcılarının iş modellerini de etkiliyor. Yatırım kuruluşları, büyük miktardaki belgeyi incelemek, kredi koşullarını karşılaştırmak ve riskleri daha hızlı değerlendirmek için yapay zekâ destekli sistemlerden yararlanıyor. Ancak bu sistemlerin ürettiği sonuçların kalitesi, erişebildikleri verilerin kapsamına ve güvenilirliğine bağlı.

Octus'un uzman ekipler tarafından derlenen kredi belgeleri ve yapılandırılmış veri havuzu, LSEG açısından bu nedenle önem taşıyor. Şirketin bilgileri kendi platformunun yanı sıra yapay zekâ iş akışlarına bağlanabilen sistemler üzerinden de kullanılabiliyor. LSEG, satın alma sonrasında Octus verilerini mevcut analiz ve portföy yönetimi ürünleriyle birleştirerek müşterilerine daha bütünleşik hizmet sunmayı planlıyor.

2026 gelirinin 300 milyon doları aşması bekleniyor

LSEG'nin açıklamasına göre Octus'un 2026 yılı gelirinin 300 milyon doları aşması ve düzeltilmiş faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr marjının yaklaşık yüzde 40 olması bekleniyor. Şirketin gelirleri 2022'den bu yana yıllık bileşik bazda çift haneli büyüme gösterdi. Bu performans, satın almanın yalnızca ürün çeşitlendirmesi değil, grubun gelir artışı hedefleri açısından da önem taşıdığını gösteriyor.

LSEG, işlemin tamamlanmasından sonraki ilk tam yılda düzeltilmiş hisse başına kâr üzerinde nötr etki bekliyor. Sonraki dönemlerde ise satın almanın hisse başına kâra olumlu katkı sağlaması öngörülüyor. Octus'un LSEG'nin Veri ve Analiz bölümüne katılması, kurucusu ve Üst Yöneticisi Kent Collier'ın da şirketin yönetimini sürdürmesi planlanıyor.

LSEG yıl sonu beklentilerini yükseltti

Satın alma anlaşmasıyla aynı gün üçüncü çeyrek faaliyet güncellemesini de yayımlayan LSEG, 2026 yılına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Grup, sabit kur üzerinden hesaplanan organik gelir artışı beklentisini önceki yüzde 7–7,5 aralığından en az yüzde 8'e yükseltti. Bu değişiklikte abonelik hizmetlerindeki büyüme ve piyasa faaliyetlerinin performansı etkili oldu.

LSEG ayrıca yıl için özkaynak sahiplerine ait serbest nakit akışı beklentisini 2,7 milyar sterlinden en az 2,8 milyar sterline çıkardı. Şirket bir yandan milyarlarca dolarlık satın almalara kaynak ayırırken diğer yandan hisse geri alımlarını sürdürmeyi hedefliyor. Octus anlaşmasının başarılı biçimde tamamlanması, grubun küresel finansal veri pazarındaki büyüme stratejisi açısından önemli bir adım olacak.