Londra finans merkezi unvanını rakiplerinden geri alıyor

Londra finans merkezi unvanını Avrupa'daki rakiplerinden geri almaya başladı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından kıtaya yönelen bankacılar yeniden Londra'ya dönüyor. Beş yıl önce sektörün Paris, Amsterdam veya Frankfurt'a taşınacağına dair yapılan öngörüler gerçekleşmedi. Şehir küresel finans ekosistemindeki ağırlığını korumaya devam ediyor.

Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinde finans sektörünün merkezinin Paris veya Frankfurt olacağı iddia edilmişti. İşlemlerin birlik kuralları çerçevesinde yapılması zorunluluğunun Londra'yı zayıflatacağı savunulmuştu. Ancak güncel veriler ABD merkezli büyük bankaların Paris'e toplu geçiş yapmadığını gösterdi. Londra finans merkezi bu süreçten beklenen oranda etkilenmedi.

Londra finans merkezi küresel piyasalarda yeniden yükseliyor

Geçen hafta JPMorgan personelin bir kısmını Paris'ten Londra'ya geri taşımaya başladı. Bankanın icra kurulu başkanı Jamie Dimon 2021 yılında tüm operasyonların Avrupa'ya taşınabileceği uyarısını yapmıştı. Buna rağmen banka Londra'daki Canary Wharf bölgesinde çalışan sayısını artırdı ve yeni bir genel merkez binası inşa etti. Paris'i operasyon merkezi yapma planları ise aşamalı olarak durduruldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından küresel bankacılar için vaat edilen özel düzenlemeler hayata geçmedi. Yıllık geliri 250 bin avro üzerindeki çalışanlara uygulanan geçici vergi yükü bir yıl daha uzatıldı. Fransız hükümetinin bütçe açığını kapatmak için vergileri yeniden artırması bekleniyor. Bu durum finans çalışanlarının Paris'teki yerleşim planlarını değiştirdi.

Avrupa başkentlerinde vergi yükü bankacıları uzaklaştırdı

Amsterdam şehri de finans merkezi olma konusunda Londra'ya ciddi bir rakip olarak çıkmıştı. Şehir Universal Music gibi dev şirketlerin halka arzlarına ev sahipliği yapmıştı. Ancak Hollanda hükümeti gerçekleşmemiş kazançlar üzerinden yüzde 36 oranında sermaye kazancı vergisi almayı planlıyor. Bu sistem yatırımların değeri arttığında vergi ödenmesini ancak değer kaybettiğinde iade alınamamasını öngörüyor.

Gelişmiş ekonomiler arasındaki en ağır vergi sistemlerinden biri olarak değerlendirilen bu yapı yatırımcıları uzaklaştırıyor. Frankfurt tarafında ise bankaların şehre taşınmasına dair somut bir hareketlilik gözlenmedi. Alman ekonomisi hükümet harcamalarındaki artışa rağmen durgunluk içindeki seyrini sürdürdü. Londra finans merkezi bu olumsuz tablo karşısında bir alternatif olarak öne çıktı.

Finans piyasaları Londra odağında yeni bir yapı kazanıyor

İngiltere'de halka arz kurallarının esnetilmesi ve bankacı ikramiyelerindeki üst sınırın kaldırılması süreci hızlandırdı. Kotasyon kurallarındaki yeni düzenlemeler borsaya girişi kolaylaştıracak adımlar arasında yer aldı. Hükümet bu ay sonunda yapılacak resmi açıklamalarda yeni reform paketlerini duyurmayı planlıyor. Bu adımlar Londra finans merkezi için rekabet avantajı sağlamayı hedefliyor.

Sektörün önünde yüksek gelir vergisi ve yurt dışından gelen personel için uygulanan muafiyetlerin sona ermesi gibi engeller bulunuyor. Ayrıca veraset vergisi ile temettü ödemeleri üzerindeki vergi yükü de tartışılmaya devam ediyor. Gelecek bütçe döneminde bu oranların artırılması ihtimali bankacıların kararlarını etkileme potansiyeli taşıyor.

Ekonomik büyüme için vergi düzenlemeleri önem taşıyor

Hükümetin sektördeki büyümeyi desteklemek adına daha kapsamlı adımlar atması bekleniyor. İtalya'nın Milano'da uyguladığı sabit oranlı vergi modeline benzer sistemlerin tartışmaya açılması öneriliyor. Borsanın yeni halka arzlar için daha az bürokratik bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Finans sektörü İngiltere ekonomisinin en güçlü alanlarından biri olma özelliğini koruyor.

Brexit süreci finans endüstrisine tahmin edilen boyutta zarar vermedi. Ancak Londra finans merkezi unvanını tamamen pekiştirmek için düzenleyici reformların kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor. Küresel piyasalardaki değişimler Londra'nın Avrupa'daki merkezi konumunu yeniden tesis etme fırsatı sunuyor.

Finansal veriler ve bankaların operasyonel hareketleri Londra'nın rakiplerine karşı avantaj kazandığını gösterdi. Avrupa genelindeki yüksek vergi politikaları sermayenin yeniden İngiltere'ye akışını sağladı. Londra finans merkezi önümüzdeki dönemde yeni yasal düzenlemelerle küresel piyasalardaki payını artırmaya odaklanıyor.