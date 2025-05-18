Londra'daki yatırım toplantısına kimler katıldı? Bakanlıktan net cevap

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen hafta Londra'da yatırımcılarla bir araya gelmiş, basına kapalı gerçekleşen toplantıların ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı.

Gazeteci Özgür Cebe, Bakan Şimşek'in aynı masada oturduğu isimlerden birinin, bir suç örgütü liderinin ortağı olduğunu öne sürdü. Ancak Şimşek bu iddiaların doğru olmadığını Batmanlı hemşehrilerinin Londra'da ziyaretine geldiğini, söz konusu kişiyi ise hayatında ilk kez gördüğünü açıkladı.

'Mesnetsiz iddiaların zamanlamasına da şaşırmıyoruz'

Bu kişilerin geçmişlerini bilmesinin imkansız olduğunu ifade eden Şimlek, "Masamıza oturan veya fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle irtibatlı olduğumuz iddiası ise akıl dışıdır. Görevimizi hakkıyla yürüttükçe bu saldırıların devam etmesine de, bu mesnetsiz iddiaların zamanlamasına da şaşırmıyoruz" dedi.

Londra'daki yatırım toplantısına kimler katıldı?

Bakanlıktan da konuya ilişkin yazılı açıklama geldi.

Açıklamada, "Toplantılara, ana düzenleyici olan BNP Paribas ve Türk Ekonomi Bankasının üst düzey yöneticileri de katılmış olup bu iddiaların doğru olmadığı söz konusu kişiler tarafından da teyit edilebilir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak yalan ve çarpıtılmış bilgileri paylaşan" gazeteci hakkında hukuki süreç başlatılacağı belirtildi.

Öte yandan, Bakan Şimşek de, Bakanlığın açıklamasını alıntılayarak, "Biz yalanlama yapmaktan yorulduk, bazıları ise asılsız iddialar üretmekten vazgeçmedi" paylaşımında bulundu.