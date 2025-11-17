L’Oréal, Çin pazarına giriyor! Şimdi de Lan'a ortak oldu

L’Oréal, Çin’de hızla büyüyen yerel cilt bakım markası Lan’a azınlık hissesi alarak ülkedeki ikinci büyük yatırımını gerçekleştirdi.

“Çin’e yatırım, geleceğe yatırım”

Şirket, hisse oranı ya da bedelini açıklamazken, L’Oréal Kuzey Asya Başkanı Vincent Boinay, Çin pazarının küresel stratejilerindeki belirleyici rolünü vurguladı: “Çin’e yatırım, geleceğe yatırımdır.”

Chando’ya da yatırım yaptı

L’Oréal, geçen ay da Shanghai merkezli cilt bakım markası Chando’ya 442 milyon yuan karşılığında yüzde 6,67 oranında yatırım yapmıştı.

Çin’de 75 milyar dolarlık güzellik pazarının önemli kısmı artık yerel “C-Beauty” markalarının elinde bulunuyor. Ancak ekonomik yavaşlama, iş güvencesi endişeleri ve emlak krizinin tüketici güvenini zayıflatması da uluslararası markalar için zorlu bir ortam yaratıyor.

Yükselişten pay almak istiyor

Uzmanlara göre L’Oréal, yerli markalara ortak olarak bu yükselişten pay almayı hedefliyor. Çinli firmalar daha hızlı ürün geliştiren, agresif pazarlama yapan ve doğal içeriklere vurgu yapan stratejileriyle öne çıkıyor.

L’Oréal CEO’su Nicolas Hieronimus, iki yıl aradan sonra Çin’de ilk kez yüzde 3’lük büyüme gördüklerini açıklamıştı. Chando ve Lan gibi markaların orta fiyat segmentindeki gücü ve küçük şehirlere erişimi, şirketin Çin’de yeniden ivme kazanmasına katkı sağlayabilir.