Los Angeles yangınları sigorta şirketlerini vurdu!

ABD’nin California eyaletinde Los Angeles çevresinde etkili olan yangınlar, sigorta sektöründe milyarlarca dolarlık zarara neden oldu. Bölgede 10 binden fazla yapı zarar görürken, sigorta şirketlerinin hisselerinde kayıplar yaşandı.

Allstate, Chubb ve Travelers gibi önde gelen sigorta şirketlerinin hisseleri yangınların yarattığı belirsizliklerle değer kaybetti. 10 Ocak 2025 TSİ 23.30 itibarıyla Travelers’ın hisseleri yüzde 3,80, Chubb’ın hisseleri yüzde 3,42, Allstate’in hisseleri ise yüzde 5,43 oranında geriledi. Ayrıca American International Group yüzde 1,15, Mercury General ise yüzde 21,71 düşüş yaşadı.

JPMorgan'ın yayımladığı bir analize göre, yangınlardan kaynaklanan sigortalı kayıplar 20 milyar doları aşabilir. Morningstar DBRS, bu zararın 8 milyar doları geçeceğini öngörürken, AccuWeather toplam ekonomik kaybı 52-57 milyar dolar arasında tahmin etti.

Analistler, bu kayıpların California’nın kırılgan sigorta piyasasında ciddi bir baskı yaratacağını ve sektör için uzun vadeli riskler oluşturacağını ifade ediyor. Yangınların kontrol altına alınamaması halinde, zarar miktarının daha da artması bekleniyor.