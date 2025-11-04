Love Cocoa satıldı
Made Uncommon, Love Cocoa markasını bünyesine katarak portföyünü genişletti.
İskoçya merkezli Made Uncommon, kısa süre önce “Seed & Bean” çikolata markasını satın almıştı. Şimdi ise Londra merkezli Love Cocoa, markanın çatısı altına girdi.
Made Uncommon’un kurucusu Calum Haggerty, bu birleşmeyi LinkedIn üzerinden duyurarak Love Cocoa’yı “insanlara ve doğaya fayda sağlayan etik temelli bir çikolata markası” olarak tanımladı.
Love Cocoa, Cadbury markasının kurucusu John Cadbury’nin beşinci kuşak torunu James Cadbury tarafından kuruldu.
Şirket, “H!P Chocolate” serisiyle tanınıyor; ürünleri sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen tek kökenli kakao ile üretiliyor.