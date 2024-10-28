LPG ihracatı Ağustos'ta yükseldi

Türkiye'nin LPG ithalatı, 2024 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,22 azalarak 375 bin 52 ton seviyesinde gerçekleşti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Ağustos ayına ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı. Rapora göre, en fazla ithalat yapılan ülkeler arasında Cezayir, ABD, Rusya Federasyonu, Nijerya ve Senegal yer aldı. Türkiye, toplamda 8 ülkeden LPG ithalatı gerçekleştirdi.

Aynı dönemde, rafinerici lisansı sahiplerinin LPG üretimi yüzde 14,23 azalarak 82 bin 864 tona düştü. Ancak, rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerinin LPG ihracatı yüzde 142,31 artışla 45 bin 957 tona yükseldi. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Lübnan dikkat çekti.

Yurt İçi Satış Verileri Dağıtıcı lisansı sahipleri, Ağustos ayında 53 bin 388 ton tüplü LPG, 9 bin 463 ton dökme LPG ve 323 bin 816 ton otogaz LPG satışı gerçekleştirerek toplamda 386 bin 667 ton LPG satışı yaptı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,21'lik bir düşüşe işaret ediyor. Tüplü LPG satışı yüzde 5,80, dökme LPG satışı yüzde 37,29 ve otogaz satışı yüzde 3,67 oranında azaldı.

Ağustos ayında tüplü LPG, dökme LPG ve otogazın pazar payları sırasıyla yüzde 13,81, yüzde 2,45 ve yüzde 83,75 olarak gerçekleşti. Ayrıca, dağıtıcı lisans sahiplerince 4 bin 846 ton standardize LPG satışı yapıldı.