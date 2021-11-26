LPG, motorin ve benzine zam gelecek mi? EPDK'dan zam açıklaması

Türk lirasının döviz kurları karşısında değer kaybetmesi ile birlikte akaryakıt ürünleri zamlanırken, LPG, motorin ve benzine zam yapılacağı iddia edildi. LPG, motorin ve benzine zam yapılacağına dair haberlerin ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) bir açıklama yaparak yeni bir zammın olmayacağını açıkladı.

EPDK'dan yapılan açıklamada, bugün çeşitli medya organlarında “benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG'ye 25 kuruş daha zam kararı alındığı” yönünde haberler çıktığına dikkat çeklidi. EPDK’nın açıklamasında son günlerde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar üzerinden toplumda infial oluşturmayı amaçlayan haber ve yorumlar yayınlandığı değerlendirmesine yer verildi.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, "Bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir. Medyada yer alan bu tip gerçek dışı haberlerin yanı sıra bazı STK temsilcilerinin kamuoyunda daha fazla tanınma gayesi ile günler öncesinden zam açıklama telaşına düşmesi, sektörümüze olan güveni zedelemektedir. Sadece kendi çıkarlarını düşünerek toplumumuzda huzursuzluğa sebep olan böylesi gerçek dışı haber ve yorumlar yapan ya da yaptıran kişiler hakkında da Kurumumuz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Akaryakıtta son durum

Son zamların ardından LPG'nin litre fiyatı İstanbul’da 7,54 TL’den 8,19 TL’ye, Ankara’da 7,64 TL'den 8,29 TL’ye, İzmir’de 7,66 TL'den 8,31 TL’ye yükseldi.

Benzin fiyatı Ankara’da 8,72 TL’den 9,73 TL’ye, İstanbul’da 9,68 TL’ye, İzmir’de 9,75 TL’ye çıkarken, motorin iyatı ise Ankara’da 9,82 TL’ye, İstanbul’da 9,76 TL’ye, İzmir’de 9,84 TL’ye çıktı.