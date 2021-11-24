LPG, motorin ve benzine zam geliyor! Benzin ne kadar olacak?

Türk Lirası değer kaybına devam ederken, yaşanan rekor kaybın ardından artan döviz kurunun etkisiyle akaryakıt ürünlerine zam gelecek. LPG, motorin ve benzine zam bu geceden itibaren yürürlüğe girecek.

Bloomberg HT'nin haberine göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda 65 kuruş zam gelecek ve bu zamlar pompaya yansıyacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK), zamları engelleme ihtimali bulunuyor. EPDK'nın nasıl bir yol izleyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Akaryakıt ürünleri olan LPG, motorin ve benzine yakın tarihlerde zam gelmişti. 20 Kasım'da benzine 52, motorine ise 50 kuruş zam yapılırken, LPG ise 23 Kasım'da 19 kuruş zamlanmıştı.

Bu gece uygulanacak zam sonrasında LPG'nin litre fiyatı İstanbul’da 7,54 TL’den 8,19 TL’ye, Ankara’da 7,64 TL'den 8,29 TL’ye, İzmir’de 7,66 TL'den 8,31 TL’ye yükselecek.

Benzin fiyatı Ankara’da 8,72 TL’den 9,73 TL’ye, İstanbul’da 9,68 TL’ye, İzmir’de 9,75 TL’ye çıkacak.

Motorin fiyatı ise Ankara’da 9,82 TL’ye, İstanbul’da 9,76 TL’ye, İzmir’de 9,84 TL’ye yükselecek.