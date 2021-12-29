LPG üretimi ve ithalatı ekimde arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2021 yılı Ekim ayına ilişkin ‘Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu’na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, ABD, Norveç, Kazakistan, Yunanistan, Rusya ve Nijerya oldu.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 15,3 artarak yaklaşık 20 bin 265 tona yükseldi. İhracat, Lübnan, Ürdün, Bulgaristan, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Singapur ve Türkiye Serbest Bölgelerine yapıldı. LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 8,8 artarak 92 bin 188 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ekimde 282 bin 849 ton otogaz, 63 bin 116 ton tüplü LPG ve 8 bin 645 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, ekimde toplam LPG satışı yaklaşık 354 bin 611 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 12,3, tüplü LPG satışı yüzde 1,6 artarken, otogaz satışı yüzde 1,6 azaldı. Böylece, iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 0,7 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda yüzde 79,8 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 17,8 ile tüplü LPG ve yüzde 2,4 ile dökme LPG izledi.