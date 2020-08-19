LPG zammı geldi! Zam sonrası otogaz fiyatları
EPGİS, LPG zammı açıklaması yaptı. Otogaz fiyatları zam sonrasında 6 kuruş arttı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) LPG zammı olacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; otogaz fiyatları 6 kuruş zamlandı.
EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"20/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; otogazda 6 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
Otogaz (LPG) fiyatları
Zam sonrasında İstanbul'da otogaz fiyatları 3,94 lira, İzmir'de 3,87 lira, Ankara'da ise 3,95 lira oldu.
Benzin fiyatları
Ankara'da benzinin litre fiyatı 6,67 lira, İstanbul'da 6,61 lira, İzmir'de 6,69 lira oldu.
Motorin fiyatları
Motorin fiyatları İstanbul'da 6,08 lira, Ankara'da 6,13 lira, İzmir'de ise 6,17 lira oldu.