LPG’ye 19 kuruş zam

LPG otogaza bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt ürünlerinde fiyat artışına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 19 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.” ifadelerine yer verildi.