LPG'ye (otogaz) 1 lira 8 kuruş indirim geliyor (3 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Uluslararası fiyatlardaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor. Bir süredir kurun sabit kalmasının da etkisiyle akaryakıtta büyük artış görülmezken, zaman zaman indirim haberleri geliyor.

Buna göre otogaz (LPG) grubunda yarından geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş indirim bekleniyor. Buna karşın benzin ve motorin gruplarında fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da benzinin litresi 41 lira 38 kuruştan satılırken, motorinin litresi 40 lira 27 kuruş. LPG ise 21 lira 19 kuruş. İndirim ardından LPG'nin litresi 20 lira 8 kuruşa gerileyecek.