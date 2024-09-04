LPG'ye zam geldi: Akaryakıtta fiyat değişti (4 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI)
Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıta zam ya da indirim olarak yansıyor. Otogaz (LPG) fiyatlarına beklenen zam geldi. Gece yarısından itibarıyla LPG'nin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam geldi. Söz konusu zam, pompa satış fiyatlarına yansıdı. Peki, benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? Benzin kaç TL? Motorin ne kadar? İşte 4 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor. Gece yarısı itibarıyla LPG'nin (otogaz) litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam geldi. Benzin ve motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. Otogaz zammının ardından fiyatlar ortalama 25 liraya yükseldi.
Güncel akaryakıt fiyatları 4 Eylül 2024
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 43.31 TL
Motorin litre fiyatı: 43.23 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 43.19 TL
Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 43.62 TL
Motorin litre fiyatı: 43.62 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 44.08 TL
Motorin litre fiyatı: 44.13 TL
LPG litre fiyatı: 24.89 TL