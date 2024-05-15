LSEG yatırımcıları 2 milyar dolarlık hisse sattı

Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda (LSEG), 2 milyar dolar değerinde hisse satışı gerçekleşti. Satışı gerçekleştiren yatırımcı Blackstone konsorsiyumu, toplamda 17,3 milyon oy hakkına sahip olağan hisseyi elden çıkardı.

Reuters'ta yer alan habere göre, LSEG'in 14 Mayıs'taki kapanış hisse fiyatı üzerinden yüzde 1,1'lik bir primi temsil eden hissenin satışı ile Kanada merkezli medya şirketi Thomson Reuters'ın Londra Borsası'nda hissesi kalmamış oldu.

LSEG'den bir sözcü, "Bu ölçekte bir anlaşma için primli fiyat vermek daha önce görülmemiş bir durumdur ve LSEG'in hisselerine olan talebi ve Londra piyasasının likiditesini göstermektedir" ifadesinde bulundu.