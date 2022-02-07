Lübnan'dan hurda metal ithalatı yasağı kaldırıldı

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam, Türkiye'nin Lübnan'dan hurda metal ithalatına uyguladığı yasağı kaldırdığını açıkladı.

Lübnan'ın ulusal haber ajansında yer alan habere göre; Salam, Türkiye'nin bu kararıyla beraber Lübnan'ın her yıl 100 milyon dolar yeni para girişi sağlayacağını açıkladı.

Salam, Lübnan Başbakanı Najib Mikati başkanlığında geçen hafta bir heyetle Türkiye'ye yapılan ziyaret sırasında bu kararın alındığını belirti.